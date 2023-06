Morena Rial destrozó a Mónica Farro en un móvil de LAM

El pasado viernes, el periodista Lío Pecoraro informó a través de Twitter que Mónica Farro inició una denuncia por robo. La vedette participó, hace unos días, como panelista en LAM, programa de América TV.

Quien también estuvo ese día en el programa de Ángel de Brito fue Morena Rial. Últimamente, la hija de Jorge Rial ha sido convocada a varios programas de televisión para hablar de la mala relación que tiene con su padre.

Morena Rial ha pasado por diversos programas revelando detalles de su vida.

Todos apuntan contra Morena Rial como la principal sospechosa del crimen, ya que la influencer compartió camarín con la modelo. Quienes también se vieron perjudicadas por el robo fueron Estefanía Berardi y Marcela Feudale.

La hija de Jorge Rial utilizó las redes sociales este domingo (@Moreerial) para hablar acerca de la situación en la que está envuelta y lo hizo a través de un video: "En vez de hablar de temas que no son verdad o culpar gente que no tiene nada que ver, ¿por qué no se focalizan, si son tan periodistas, si saben tanto y tienen tanta información, de las cosas horrorosas que yo tuve que vivir, de todas las cosas que yo conté, del maltrato físico y psicológico? ¿Por qué no se ponen a interrogarse un poquito más en todo eso, de todas las cosas que tuve que padecer de chica?", expresó Morena Rial.

Pero la influencer ya se cansó de todo este drama. Este lunes, Morena Rial fue abordada por un móvil de LAM para ser consultada acerca del robo en el programa y no se guardó nada: "Tengo más plata yo en una tarjeta de débito que alguien que se tiene que ir a chupar una p... por plata a Bahía Blanca. Mi amor, disculpame", expresó furiosa la hija de Jorge Rial.

Mónica Farro no pasó por alto el comentario de Morena Rial y habló en vivo en LAM: "Yo soy una persona que toda la vida me cuidé de no joderle la vida a nadie. Cuando pasó este tema jamás acusé a nadie ni nombré a nadie. De hecho, mi denuncia es por extravío de tarjeta", empezó diciendo la vedette.

Mónica Farro habló de los comentarios que hizo Morena Rial. Créditos: captura de pantalla.

"Se tiró un nombre porque fue invitada (Morena Rial), pero yo no tengo nada que ver con este tema. Ahora, ¿por qué se la agarró conmigo y dijo esa barbaridad de cosas? Obviamente mi abogado ya está al tanto de todo", continuó Farro.

La actriz concluyó diciendo que le "parece muy bajo que hoy en día las mujeres hablen hacia otras mujeres de esa forma" e hizo una aclaración: "Yo no iba a Bahía Blanca, iba a Saavedra a ver a mi pareja, que no le iba a chupar nada, en todo caso, iba a hacerle el amor y no por plata".