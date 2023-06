Damián Betular reveló cuál es el postre argentino favorito de Michelle Obama

MasterChef Argentina comenzó la semana con un desafío que parecía sencillo, pero que algunos participantes no lograron cumplir. Los jugadores debían hacer un plato a partir de la vajilla que le había tocado a cada uno. "Cada vez que les damos una consigna, ustedes piensan en una receta, la hacen y después emplatan. Hoy empezamos por el final, porque lo primero que van a pensar es en la vajilla", indicó Germán Martitegui.

La prueba comenzó y los participantes pusieron manos a la obra. Aquiles González Sviatschi, uno de los jugadores, arriesgo todo y decidió realizar un plato de Damián Betular.

La dulce propuesta que presentó Aquiles. Créditos: captura de pantalla.

El joven trató de hacer un semifreddo de queso, un tipo de postre semi helado creado por Damián Betular. Sin embargo, el participante se olvidó de agarrar en el mercado la gelatina sin sabor y terminó entregándole al jurado un cremoso de queso con frutas y verduras confitadas.

"Este postre me dio muchas alegrías. No este", expresó Damián Betular al ver el plato dulce presentado por Aquiles. Y agregó: "Lo hacíamos en el hotel (Hotel Park Hyatt) y le gustaba mucho a alguien. Es medio del mundo de Rodolfo. No llega a ser realeza, pero va".

Aquiles logró que su plato le gustara al jurado y subió al balcón. Créditos: captura de pantalla.

Luego de la degustación, Damián Betular terminó revelando toda la historia que tenía a los presentes muy intrigados. "Este postre lo hacíamos mucho en el hotel y durante una semana tuvimos al matrimonio Obama", comenzó diciendo el prestigioso chef.

"Michelle Obama comía mucho este postre que le gustaba no porque lo hacía yo, sino porque quería comer típicas cosas argentinas. Entonces le dimos como una 'vueltita de rosca' y ahí nació este queso dulce", contó el pastelero en MasterChef Argentina.

Además, Damián Betular comentó que Michelle Obama es "increíble, súper agradable y muy agradecida" y que le tiene un profundo cariño.