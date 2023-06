Mariana Fabbiani reveló lo mal que la pasó en sus últimos días en El Trece

Mariana Fabbiani regresa a la televisión luego de dos años sin estar al frente de la pantalla chica. Será con su clásico ciclo DDM y por la pantalla de América TV.

Ahora, la conductora se refirió a su salida de El Trece y habló sobre el difícil momento que atravesó en aquella época. "Yo necesitaba parar un poco. Venía de esta cosa ininterrumpida, la pausa es rica y yo no la había tenido nunca. A veces es cuestión de ser coherente con uno mismo y decidir las cosas cuando es el momento, fue un aprendizaje", comenzó expresando Fabbiani en diálogo con María Laura Santillán para Infobae. "Para mí era el momento de parar y no sabía lo que me iba a pasar", agregó.

"Empecé a extrañar el último tiempo la esencia de mi trabajo, la comunicación. La tele tiene esa cosa de lo repentino que no extrañé durante un tiempo, al contrario, qué lindo esto de pensar con tiempo lo que uno quiere decir, cómo uno se quiere mostrar. Sentía que estaba adentro de una montaña rusa. Entonces esto de parar fue repensarme, ver quién soy ahora", acotó sobre su tiempo fuera de la televisión.

Fabbiani firmando su llegada a América TV junto a Marcelo Tinelli, director artístico del canal.

Finalmente, Fabbiani recordó lo difícil que se le hizo hacer humor en el último tiempo al frente de DDM en El Trece. "A mí los últimos años de DDM me costó la actualidad. Es duro cuando todo el tiempo estás presentando dolor. Vos sabés, te vas con eso a tu casa. Yo me voy con eso a mi casa. Esa entrevista que hice, esa madre que le mataron al hijo. Me voy con eso. No me puedo desentender. Es más, en muchos casos que he presentado dije: pará, mostramos esta historia, ¡¿y ahora qué hacemos?!", disparó Mariana.

Recordemos que Mariana estuvo confirmando su llegada a América TV junto a Marcelo Tinelli durante una entrevista en LAM (América TV) hace algunas semanas atrás.

Ambos se presentaron en exclusiva en LAM (América TV) para contar detalles de lo que se vendrá. "Es raro que yo la reciba a ella, está en su casa. Tiene más años en América que yo", comenzó expresando feliz Marcelo. "La verdad es que es una alegría volver a entrar a América. Me sentí muy bien", agregó la conductora.

Luego, Mariana contó lo que sintió estar tanto tiempo alejada de la pantalla. "Yo decía: ‘¿Para qué voy a volver?’. No estaba enojada con la tele, pero sí necesitaba volver un poco a mi. Fueron 27 años de no parar. Necesitaba reencontrarme un poco conmigo, estar en casa con mis hijos, cultivarme de otro tipo de cosas. Y así fue, fueron dos años en los que me nutrí un montón. Pero este es mi trabajo, la tele me gusta, la quiero, la extraño un poco, extraño la comunicación con la gente. Y en el último tiempo me empezó a picar de vuelta las ganas", contó.