El mensaje de Thelma Fardín en el cual hizo referencia a Juan Darthés

Hace unas semanas, Thelma Fardín sufrió un revés judicial cuando la Justicia de Brasil dictó la absolución a Juan Darthés en la causa por abusar sexualmente de ella cuando tenía 16 años y se encontraban de gira en Nicaragua con la obra Patito feo.

Tras el dictamen del juez brasileño, que resolvió que el delito por el que se acusaba al actor había prescripto, Juan Darthés reapareció a través de un video en las redes de su abogado, Fernando Burlando. Semanas atrás, tras este descargo, Thelma Fardín hizo referencia a Darthés.

Thelma Fardín anunció que va a apelar tras el fallo a favor de Darthés. Instagram Thelma Fardín.

“Todo es un mamarracho. Es un tipo que no aceptó responder preguntas en el juicio, porque si lo sacaban de su discurso armado se pisaba porque sabe perfectamente lo que me hizo. Seguirá mintiendo. Denunciarme no puede, porque no hay jurisprudencia”, empezó la actriz, en su vuelta a los escenarios teatrales.

A continuación, Thelma opinó sobre el motivo del video del actor, que sigue instalado en San Pablo, Brasil, e indicó que su lucha no termina acá: “Lo hace solo para asustar a otras víctimas. Yo digo la verdad y lo voy a probar. Vamos a apelar”.

La actriz en el último Foro Lainoamericano organizado por la ONU. Instagram Thelma Fardín.

“Mi mensaje es para las pibas: estos dinosaurios no nos van a callar porque tengan una Justicia amiga de su lado”, cerró la actriz, luego de indicar que desde que denunció a su abusador de manera pública, en diciembre de 2018, gastó “una fortuna de dinero y energía”, pero que seguirá peleando hasta lograr un veredicto a su favor.

Juan Darthés rompió el silencio con un video

El video que Darthés publicó en la cuenta de Instagram empieza con el actor hablando de todo lo que sufrió en los últimos cinco años. “Hablarte de la destrucción de la vida, de mi pasado, del trabajo y del daño irreparable, no tiene sentido. Creo que lo sabés y no me voy a quedar en eso. Porque cada uno tiene sus luchas”, dice.

“Pero bueno, la Justicia ya emitió dos fallos y fueron claros y contundentes. Entonces quiero agradecer. Quiero agradecer a Dios, porque cuidaste a mi familia y a la gente que amo y eso es lo más importante”, avanzó el actor.

“Y a vos, a cada uno de ustedes que a pesar de esa lucha cotidiana, podían pensar en lo mejor para esto. Claro, lo mejor sería la Justicia, ¿no? Pero la Justicia tiene sus tiempos. Escuchando a todos y no solo una versión, un solo relato. No prejuzgando. No entrando en la condena social”, señala Darthés en su primera declaración luego del fallo.