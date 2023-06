Morena Rial contó detalles que nadie sabía de la separación de Jorge y Loly Antoniale

Morena Rial decidió empezar una guerra contra su padre Jorge Rial y la batalla absorbió a todos los medios de forma vertiginosa, colocando al histórico presentador, su familia y sus relaciones en el ojo de la tormenta. Incluso muchas figuras reconocidas decidieron expresarse sobre el conflicto y algunos hasta tomaron partido por uno de los dos bandos. Ahora, en plena escalada, la hija adoptiva de Rial reveló detalles sobre la separación de Jorge y Loly Antoniale.

Cabe recordar que la ruptura entre ambos fue sorpresiva y rápidamente captó el interés de todos los medios de espectáculos nacionales, aunque los pormenores de la separación nunca vieron la luz del día, ya que tanto Jorge como Loly mantuvieron la compostura. Sin embargo, todo tiene su tiempo y fue Morena quien, en pleno momento de fama tras las declaraciones contra su padre, dió los detalles.

Según indicó la mujer, la causa principal de la ruptura entre Jorge y la Niña Loly fue nada más y nada menos que Rocío, la otra hija adoptiva del periodista. La información fue revelada en Los Ángeles de la Mañana (LAM), de América TV, programa al que la influencer fue invitada para hablar de diversos temas, la mayoría relacionados a su padre.

“Mi papá se separó de Loly por ella. Mi hermana es más viva”, arrancó diciendo y luego explicó: “No lo confronta a mi papá, le endulza el oído”. De esa manera y sin vueltas, Morena se puso en la vereda de enfrente con su Rocío, dejando clara la diferencia con ella, que enfrenta a Jorge constantemente.

Morena aseguró que su hermana no se llevaba bien con Loly y trabajó por lo bajo para poner al conductor de Argenzuela en contra de su pareja de ese entonces. Cabe recordar que ambos estuvieron juntos durante tres años. Si bien la relación tuvo sus altibajos, con rumores de infidelidad de por medio, el final llegó en el 2015, cuando la modelo hizo las valijas y se fue a vivir a Miami.

En esta explosión de munición gruesa contra todos, Morena también habló de Loly y aseguró tenerle un cariño porque, según ella, su padre le había cerrado todas las puertas laborales en la Argentina, por lo que se vio obligada a irse a Estados Unidos. Incluso contó que se enteró de la relación entre ambos tras revisarle el celular al periodista.

Loly se mantuvo alejada de los medios desde que se erradicó en Miami, pero mostró su preocupación ante la compleja situación de salud que Jorge Rial vivió en Colombia, cuando estuvo clínicamente muerto por diez minutos. Morena aseguró que la modelo le había enviado un mensaje muy conmovida por el duro momento que el periodista atravesó.

Con anterioridad, Morena incluso aventuró que ambos todavía tendrían sentimientos uno por el otro: “Para mí, ellos se siguen queriendo. (…) Yo creo que si él no sintiera algo por Loly no odiaría tanto Córdoba. Debe ser un dolor grande que él tiene por haberse separado de Mariana. De ella no sé por qué”.