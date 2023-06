Karina Mazzocco reveló en qué extraño lugar la encaró su marido, Omar El Bacha

En tren de confesiones, Karina Mazzocco recordó y compartió la anécdota de cómo fue que Omar El Bacha, su actual marido, la encaró en un lugar poco frecuente para este tipo de situaciones.



En diálogo con Noche al Dente, la conductora de A La Tarde, programa que sale de lunes a viernes por la pantalla de América, contó la inusual conversación que se presentó entre ellos el día que se conocieron.



“A mi marido lo conocí en un supermercado. Yo estaba separada y peleada con el amor. Cuando estaba en el supermercado, vi un morocho que rajaba la tierra y era él”, contó Karina Mazzocco.

Karina Mazzocco y Omar El Bacha.



“Se hizo el que no me vio, pero en realidad me había visto. Me vio, agarró un changuito, se fijó en la billetera y tenía dos pesos en ese momento”, agregó la conductora de América sobre ese primer momento.



“Igual lo agarró, empezó a meter cosas, pero le dieron ganas de ir al baño. Dejó el changuito, fue y, cuando volvió, pensó que ya me había ido y yo estaba en la caja pagando”, recordó Karina Mazzocco.



Si bien la conductora de América intentó que no se notara que a ella también la atraía él, contó que qué le respondía a Omar El Bacha en aquel primer acercamiento y qué le decía su voz interior.

“Ahí me siguió hasta el estacionamiento y me encaró. Me dijo: ‘¿Te puedo ayudar con las bolsitas?’. Y mi voz interior pensaba: ‘Ayudame con todo’”, recordó con una sonrisa Karina Mazzocco.



“Pero lady Karina le dijo: ‘Pero yo no te voy a dar mi teléfono ni mi mail’. Me hice la difícil. Entonces me siguió hasta mi casa. Me mandó flores”, concluyó la conductora en la charla con Fernando Dente.