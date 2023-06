El dato de Carlos Monti sobre el robo en los camarines de LAM

El periodista Carlos Monti sorprendió al revelar nuevos datos e informaciones sobre el robo en los camarines de LAM, en donde aseguran que es muy difícil determinar quién fue porque hay cámaras de seguridad en los pasillos solamente.



En ese contexto, en su programa “Entrometidos en la tarde”, Carlos Monti contó: “Mónica Farro, angelita invitada, descubre que le faltaba la tarjeta de débito y que alguien la había utilizado para hacer compras de maquillaje en Farmacity y para extraer dinero por 143 mil pesos”.



Asimismo, el periodista y conductor remarcó que la invitada no fue la única víctima, sino que agregó que “a otras dos de las angelitas les faltaban sus tarjetas” y que “a una le hicieron una compra por 90 mil pesos”.

Mónica Farro, Estefi Berardi y Marcela Feudale, las víctimas del robo en los camarines de LAM.



“Obviamente hay cámaras de seguridad que llegan al pasillo y no dentro de los camarines. Mónica Farro hizo una denuncia en la comisaría por extravío. No se puede apuntar a nadie porque no hay pruebas, pero esto pasó”, precisó Carlos Monti.



“Ya identificaron a las personas que ingresaron al camarín que no son del canal. Se abrió una investigación. El tema es hasta dónde van a llegar”, añadió el periodista sobre los pasos a seguir desde las autoridades del canal.



“Se sabe quién fue porque en las compras virtuales hay una manera de rastrear el IP. El que hizo eso se creyó que se llevó todo y que iba a pasar desapercibido, pues no. Ellos saben. La persona o las personas ya están identificadas y tienen prohibida la entrada”, contó Carlos Monti.

Morena Rial y Luisa Albinoni estuvieron como invitadas de LAM el día del robo.



Asimismo, Ángel de Brito, el conductor de LAM, habló con radio El Observador y, además de precisar que las víctimas del robo fueron Mónica Farro, Estefanía Berardi y Marcela Feudale, también aclaró que no pueden determinar quién fue ni mucho menos acusar a nadie.



“Luisa Albinoni, que entró directo al estudio, y Morena Rial, que sí estuvo en ese camarín. No la podemos acusar porque no hay cámaras adentro de los camarines. No sabemos quién fue”, indicó el conductor del ciclo de América.