Angel de Brito anunció la dura decisión que tomó El 13 con Paula Chaves

Las revelaciones de Ángel de Brito siempre dan de qué hablar y esta vez lanzó una bomba en la en la conducción de Pasaplatos Famosos, el reality culinario de El Trece que tuvo como ganadora de la primera edición a Geraldine Neumann. Tras el final del show, el conductor de Los Ángeles de la Mañana indicó que Paula Chaves ya no estará al frente del formato.

A través de su cuenta de Twitter, donde cuenta con más de tres millones de seguidores, Ángel hizo el sorpresivo anuncio de los cambios en para la segunda edición de celebrities del certámen culinario. “La segunda edición de Pasaplatos Famosos será conducida por Zampini. Chau Paula”, escribió.

Sin embargo, aún se desconocen detalles acerca de la fecha de estreno, así como también de quiénes serán las nuevas figuras que participarán del reality. Cabe recordar que el especial de famosos fue estrenado el 22 de mayo de 2023, finalizó el 3 de junio y contó con un total de 11 episodios, bajo la conducción de Paula Chaves.

De esta manera, queda claro que la edición de dos semanas, Carina Zampini finalmente aceptó ponerse al frente de la versión de celebridades, siendo que ya realiza la conducción de la edición de no famosos.

Las respuestas de los televidentes no se hicieron esperar, con algunas personas celebrando la decisión de la producción y otras bastante enfadadas por el repentino cambio. “Se dieron cuenta de que Paula Chaves no sabe hablar ni decir bien los pnt de corrido. Los que insisten con que conduzca en la TV son los dos boludos que tiene de representantes”, comentó un usuario.

“Paula es mucho mejor, más fresca, divertida y super relajada. ¡Que la dejen a Paula!”, expresó otro internauta a favor de la modelo. En ese sentido, varias personas se mostraron de acuerdo: “Paula la tiene clara con ese formato, Zampini no me llega con su conducción. Paila seguro va a tener su programa en canal América como quería Tinelli”.

Otros, se dedicaron a reflexionar sobre las decisiones de la producción en relación al reality en sí mismo: “Paula me gusta mucho como conductora pero era muy raro el mismo programa con dos conductoras distintas. Yo la pondría a Paula con el Pollo, son amigos y tienen una onda parecida” y “Fue un fracaso ese especial. ¿Van a seguir con lo mismo? ¿El Trece no se cansa de fracasar?, fueron algunos de los comentarios.

Cabe destacar que semanas atrás se habló de un posible conflicto entre ambas mujeres por la conducción de Pasaplatos, pero Paula expresó: “Hablamos nosotras, pero no nos habíamos cruzado nunca, no es que habíamos tenido un cruce en el canal para hablar sobre un supuesto conflicto. Igual siempre surgen ciertas cosas, de supuestas peleas que nunca llegan a ser peleas. Pero de verdad nunca me había cruzado con ella. Tampoco me podía poner a analizar si era raro que haya otra versión del programa”.