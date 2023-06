Revelan el apodo que Rodrigo de Paul le puso a Tini Stoessel en la intimidad

Lejos de afectarlo la confirmación de que Camila Homs está en pareja con José Sosa, futbolista de Estudiantes de La Plata, Rodrigo de Paul se muestra cada vez más enamorado de Tini Stoessel.



En las últimas horas, a través de un posteo en Instagram, se conoció el apodo que el campeón del mundo en Qatar le puso a la joven cantante. “Hola, Titi”, escribió el mediocampista de la Scaloneta.



En la imagen que compartió Rodrigo de Paul se podía ver a Tini Stoessel posando, de manera casual, en las calles de Madrid, en donde disfrutan la vida en pareja y donde se muestran muy enamorados.

Rodrigo de Paul reveló el apodo que le puso a Tini Stoessel. Foto: @rodridepaul.



Tini Stoessel lució para la foto un look muy canchero, con falda larga de jean, calzas tiro alto, top y una campera tipo tapado. Además, le sumó un piluso, una moda que está marcando tendencia en los últimos meses.



A Rodrigo de Paul poco parece importarle qué hace de su vida su ex mujer y madre de sus hijos, Camila Homs. Incluso, el entorno del futbolista sostiene que el noviazgo de su ex está más asociado a darle celos a él que de un enamoramiento real. Mientras, disfruta de su romance con Tini en Madrid.



Precisamente allí, en Madrid, en una de sus últimas historias de Instagram, se pudo ver que tuvieron dos invitados especiales: Cande Tinelli y Coti Sorokin, quienes finalmente se reconciliaron.

Rodrigo de Paul y Tini Stoessel, cada vez más enamorados. Foto: @rodridepaul.



“Tengo estos dos trofeos hermosos invalorables (sic). Regalo del gran Rodrigo de Paul, la otra noche en su casa de Madrid”, escribió el músico en una historia de Instagram en la que le agradeció que le haya obsequiado una camiseta de la Selección Argentina.



“Hermosa charla de música, de la vida, del amor y otras pasiones junto a Cande Tinelli y Tini Stoessel”, agregó luego Coti Sorokin sobre la visita a la casa de Rodrigo de Paul y Tini Stoessel en Madrid.