La noche en la que Karina Mazzocco se coló en los Martín Fierro

Hoy, Karina Mazzocco brilla al frente de A la tarde, el ciclo de América en el que participa Luis Ventura, presidente de APTRA, la asociación que cada año organiza la entrega de los Premios Martín Fierro. Y de visita en Noche al Dente, Karina confesó que, en una oportunidad, asistió al evento de la televisión sin haber sido invitada.

Karina Mazzocco tiene un largo recorrido en la televisión como conductora. Pero la ex Grandiosas no sólo se fogueó como presentadora ante las cámaras sino que, en varias oportunidades, le tocó ser anfitriona de la ceremonia de los Martín Fierro.

Por eso, un año, al no haber sido participada para el mega evento, Mazzocco decidió ir igual y hacerse notar con un espectacular look, como para que no queden dudas de que la alfombra roja es su lugar. Así se lo contó a Fernando Dente, en su late night show de América TV.

“Te explico, porque esto tiene un por qué. Yo ese año no estaba invitada formalmente, pero dos años anteriores los había conducido y a pesar que en ese momento no estaba haciendo nada en la TV, dije ‘¿como no voy a estar ahí?´”, empezó.

Karina Mazzocco, siempre elegante en la gala de los Martín Fierro.

Pero para la Mazzocco había más razones para indignarse. Una de esas, el empeño y dedicación que siempre mostró a la hora de lookearse para la ocasión. “Yo siempre fui una de esas que le puso mucha garra a las galas de los Martín Fierro y que comenzó a vestirse de gala y muy formal para ir a la alfombra roja”, indicó.

La estrategia de Mazzocco para colarse en los Martín Fierro

¿Qué hizo entonces Kari al no contar con la tarjetita oficial? Llamó a uno de los diseñadores más top para conseguir el outfit más llamativo posible. “Fui en ese momento a verlo a Jorge Ibáñez y me hizo un vestido fucsia despampanante, furioso, y con ese vestido me fui. ¡Y que no me pare nadie!”, recordó.

Divertida con la anécdota, Karina completó con lo que le pasó en la entrada del hotel: “Cuando me preguntaron sobre la invitación dije ‘ay no sé me la olvidé…’”. ¿Y qué es lo que Karina más disfrutó de esa situación? “Contárselo a Ventura, en vivo, fue lo mejor. In your face!”, estalló de risa, al cerrar.