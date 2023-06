La fuerte frase en carne viva de Fernanda Vives, una de las ex de la Tota Santillán: “Por su violencia pensé que..."

Durante la jornada de este viernes se dio a conocer la condena a prisión para Ricardo Daniel Carías, conocido popularmente como La Tota Santillán. Ante esta situación, una de las ex del conductor, Fernanda Vives, salió a dar su testimonio de lo que vivió.

La Tota Santillán recibió una pena de 5 años y 6 meses por el delito de ejercer violencia de género y amenazar a su ex pareja y madre de dos de sus hijas. De momento, seguirá libre hasta que la condena en su contra sea confirmada.

Además de las fuertes denuncias que tiene, el expresentador de Pasión de Sábado fue acusado hace unos años por su expareja Fernanda Vives. Este viernes en el piso de LAM y con su abogada, la famosa dio su versión de lo vivido hace más de diez años.

"Viví cosas terribles, pero mucho no quiero contar porque tengo una hija de 11 años. En algún momento voy a tener que sentarme a hablar con ella cuando me lo pregunte", comenzó explicando la exvedette.

Y agregó: "Lamento ser la línea cronológica de una muerte anunciada, cuando yo hablé ya los hechos estaban prescriptos, porque hice la denuncia en el 2019 de hechos que habían ocurrido en el 2005, pero lo hice por las chicas que estaban denunciando en ese momento".

Conmovida en llanto, relató: "Lamento que en su momento no se me haya escuchado. La denuncia yo la hice pero prescribió. Yo creo que él está protegido políticamente, pueden entrar en sus redes sociales y verlo. Y creo que los medios también lo protegieron un montón. Él ya estaba procesado y le preguntaban: ‘Cómo está la Totita?’".

Fernanda Vives tuvo una traumática experiencia en su relación con La Tota Santillán.

La pareja de Sebastián Cobelli además agregó: "Yo no sabía si podía ser mamá por ejemplo, hasta ese extremo. Dios me iluminó y hoy tengo dos hijos hermosos. Para mí fue muy difícil hablar aunque había pasado un montón de tiempo. Yo no tengo que perdonar nada".

Sobre lo que tuvo que vivir junto a la Tota Santillán sentenció: "Él tenía una adicción con el juego, pero nunca lo vi drogarse. Cada vez que me cagaba a piñas no estaba borracho ni drogado, estaba absolutamente consciente. Me pegaba de todas las maneras". Fernanda Vives recordó la fuerte experiencia que tuvo con La Tota Santillán.

Y para finalizar, Fernanda Vives dio algunos detalles: "Una vez me arrastró cien metros en bolas desde el baño cuando me estaba bañando y me dejó tirada en la puerta de mi casa. No quiero entrar en detalles pero siento que es necesario, porque no quiero que le den mas lugar a él para que se victimice".