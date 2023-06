El polémico audio que filtraron de Jorge Rial amenazando a Morena: "Sé que me vas a..."

La guerra entre Jorge Rial y su hija Morena Rial sigue tejiendo nuevos capítulos. Desde hace tiempo que las cosas no están nada bien, mucho más después de la última semana en la que estalló el conflicto y la influencer salió a exponer los trapitos al sol de la familia.

Días atrás, Morena Rial estuvo como invitada en el programa A la tarde de Karina Mazzocco y lanzó duras declaraciones contra su padre. Sus dichos generaron un fuerte revuelo, al punto que la joven dejó varios titulares por destacar. Lo que sí quedó en evidencia es que está en un crudo momento contra Jorge Rial.

"Él me echó de mi casa porque se lo pidió Agustina Kampfer", "Él debería ocuparse más de su vida y dejarme ser libre", "Es una persona que falla, falla, falla, y tiene que entender que el amor no se compra con plata", fueron algunas de las frases que dejó la joven en el show de América.

Pero la historia siguió tejiendo nuevos episodio, y este viernes en A la tarde pasaron un tremendo audio que Jorge Rial le envió a su hija Morena Rial en 2018. En aquel entonces, ambos habían tenido otro conflictivo cruce interno.

En ese momento, el conductor de Argenzuela no estaba de acuerdo con la relación que su hija sostenía con Facundo Ambrosioni, quien luego se convertiría en el padre de su hijo, Francesco.

En el audio que reprodujeron, el periodista comienza a hacer un importante descargo hacia el accionar de la influencer, cargando fuerte contra la pareja de ella en ese entonces y recriminándole varias cosas. Entre ellas, también le reclamó que arruinó sus relaciones de pareja.

La relación entre Jorge Rial y Morena Rial atraviesa uno de sus peores momentos.

"¿Vos te pensás que ese pibe está con vos porque quiere? ¿De verdad lo pensás? Yo no puedo creer que me digas eso", comienza diciendo el duro audio de Jorge Rial. Y agregó: "Me cagaste todas las parejas que pudiste. No estudiás, no hiciste un carajo. Vas a esa provincia de mierda (Córdoba) con esa gente de mierda, todos ladrones, delincuentes, negros".