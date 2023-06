Una guerra que no es de las más fuertes se dio entre Karina Iavícoli y Evelyn Von Brocke, que se tiraron de un lado y del otro en los últimos días. Sin embargo, lo que más se debatió en LAM fue un detalle muy llamativo.



En una entrevista con LAM, en plena calle, Karina Iavícoli destrozó a Evelyn Von Brocke, asegurando que, si el cronista recorría cada medio en el que habían trabajado ambas, ella dejaba mejores recuerdos.



“Defraudaste en la profesión a Evelyn”, le dijo el cronista. “Para defraudar a alguien hay que tener una relación, de amistad, amorosa. No hay ni relación de amistad, ni amorosa. No sé de qué habla”, sostuvo la periodista.



“Lo vi en las redes. Me lo mandaron. Me causa gracia lo que dice. Porque dice que estuvimos en un cumpleaños. La última vez que recuerdo haberla visto fue en una obra de teatro en el que le tocó la mala suerte de sentarse en la misma fila que yo”, dijo irónicamente Karina Iavícoli.



Una vez de vuelta en el piso de LAM, Ángel de Brito comenzó con las burlas a Karina Iavícoli por un detalle llamativo: tenía puesto un casco de ciclista. “Yo creo que el casco de Karina va a evitar que salga en dos o tres portales. Estuvo astuta”, comentó el conductor.



“Va en bici. Está haciendo bici. Está deportiva ahora. Era cero deportes”, aseguró Ángel de Brito. “¿Es bici eléctrica? Ah, sigue siendo la misma vaga de siempre”, remarcó luego el conductor ante la aclaración del panel.

El casco de Karina Iavícoli del que se burló todo LAM. Foto: captura de TV.





Lejos de enfocarse en lo que había dicho contra Evelyn Von Brocke, Ángel de Brito siguió riéndose del casco de Karina Iavícoli. “Es la nota del año, porque nunca le hicimos una nota a alguien con casco. No sé ni lo que dijo”, comentó.



“Yo creo que Karina se puso el casco para voltearle los portales a Evelyn. Es más fuerte ver esa imagen”, ironizó Ángel de Brito ante las risas de las Angelitas, que también recordaron que Andy Kusnetzoff también había dado una nota con un casco puesto.