Cecilia Roth contó todos los detalles de la operación de Fito Páez

Fito Páez se posicionó en el centro de todas las miradas durante las últimas horas después de haberse conocido la cirugía programada a la que se sometió el jueves. En este contexto, Cecilia Roth pasó por el piso de LAM y dio detalles del estado actual de salud del músico.

Más allá de haber estado en boca de todos durante las últimas semanas por su serie El amor después del amor o su gira de conciertos, Fito Páez sigue dando titulares y ahora tiene que ver su estado de salud.

En este contexto, un día después de que se realizara la cirugía, Cecilia Roth pasó por el programa de Ángel de Brito y confesó cómo se encuentra el cantante, recordando que además de ser su expareja y padre de su hijo, es su gran amigo.

Terminado el tramo de la gira El amor 30 años después del amor por Latinoamérica, el músico se encontraba preparando su viaje a España, donde visitará las ciudades de Madrid, Barcelona, Murcia, Las Palmas, Valencia y Sevilla con sus shows.

Si bien la información que se dio acerca de su estado se manejó con absoluto hermetismo, de la misma forma que no trascendió qué tipo de procedimiento le hicieron, se supo que la cirugía fue ambulatoria, estuvo algunas horas en observación y fue dado de alta.

Es por eso que Cecilia Roth se refirió al tema con los mismos recaudos y privacidad al ser cuestionada por el estado actual de Fito Páez. “Está perfecto”, comenzó explicando el íntimo con LAM.

Cecilia Roth y Fito Páez vivieron un amor muy recordado por todos.

Luego explicó: “Es impaciente. No para, es una persona que a mi me conmueve, me emociona y me produce admiración, es un tipo que no puede estar sin hacer. Tiene una máquina adentro que le produce un movimiento continuo, es como un tiburón. No puede parar”.