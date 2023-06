Marixa Balli estalló en LAM tras sufrir un robo: "¡Manga de chorros!"

Desde que se sentó como angelita en LAM, cada noche Marixa Balli regala material para memes, tik toks y demás con su carisma y ocurrentes salidas. Sin embargo, hacia el cierre de la emisión del martes 31 de mayo, Marixa se puso seria para denunciar un hecho indignante: un robo que sufrió su local de ropa ubicado en Flores.

Ángel de Brito se aprestaba a terminar el programa y luego de preguntarle a Marixa Balli detalles sobre sus condiciones para el Bailando 2023, la bailarina dejó en claro que estaba en un mal día porque su negocio se había quedado sin una herramienta vital: la moto.

"Hoy estoy medio abatida porque me afanaron la moto de Xurama, estoy re caliente", arrancó la morocha, muy enojada. "Así que, chorros, devuelvan la moto que necesitamos laburar, hacer envíos, acá se labura, mi amor, no se roba”.

“¡Estoy harta de los chorros, loco!", avanzó, mirando a cámara y apelando a la intimación directa de los malvivientes. Luego, explicó que hizo la denuncia pertinente en la Policía, pero que no tenía fe en recuperar su vehículo por ese lado. “Hasta que la muevan…”, señaló, descreída.

Marixa Balli estalló en vivo en LAM tras el robo de una moto de su local. Captura TV.

"¿De la puerta del local, te la afanaron?", quiso saber Nazarena Vélez. "Claro, haciendo los envíos”, explicó Balli, y volvió a estallar: “¡Manga de chorros! ¿Por qué no van a laburar y se rompen el tuje como uno, que se levanta a las cinco y media de la mañana?”.

Y siguió: “¡Y así me puedo comprar un auto, una moto y todo lo que se me canta! Andan robando y cagándole la vida a la gente que labura. Bueno, lo quería decir. Espero que aparezca y esté en buenas condiciones", cerró la panelista del programa de América. “Ya tienen un tik tok”, acotó Yanina Latorre, entre risas, tras el estallido de su compañera.

La indignación de Marixa Balli

Horas antes, Marixa se había expresado sobre este mismo tema desde sus historias de Instagram, donde además de contarle a sus seguidores la bronca que tenía, denunció que en su barrio hay zonas liberadas para que actúe la delincuencia.

“El choreo no es laburo, pero como tienen las zonas liberadas y hacen lo que se les canta el tuje… No puede ser que no puedas comprar nada y usar una herramienta tan importante de laburo como una moto. Estos vienen con unas pinzas y se la llevan”, contó desde su cuenta de Instagram.