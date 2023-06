La contundente respuesta de Jorge Rial sobre un posible casamiento con su nueva novia

Mientras continúa con su recuperación, Jorge Rial dio una nota junto a su nueva novia, María del Mar Ramón, y contestó de manera contundente cuando le preguntaron por un posible casamiento.



Mientras paseaban por la Ciudad de Buenos Aires, el conductor y la escritora colombiana fueron interceptados por un móvil de LAM, el programa que conduce Ángel de Brito en América.



Allí, Jorge Rial contó cómo surgió el amor entre ellos. “Me gusta el laburo que hace. Además de lo intelectual, es hermosa. Se dieron un conjunto de cosas en momentos especiales”, comentó el conductor.



Sobre cómo se conocieron, Jorge Rial explicó que primero conoció su obra y luego a la persona detrás de ella. “Había admiración mía. Yo no sabía quién era”, reveló el conductor de Argenzuela.



Si bien se mostraron muy enamorados y unidos, Jorge Rial intentó ser cauteloso al momento de ponerle rótulos a la relación. “Novios suena antiguo. Suena a ‘Poné a Francella’”, bromeó el conductor.



En ese contexto, el cronista de LAM les preguntó a ambos sobre la posibilidad de casarse en algún momento, a pesar de que el romance comenzó hace muy poco tiempo. “Antes de casarme, me pego un tiro en los pies. No sé vos”, contestó ella. “Yo, en los huevos”, respondió Jorge Rial.

Jorge Rial, junto a María del Mar Ramón, su novia. Foto: captura de TV.



Algo muy similar había contestado Jorge Rial apenas se había separado de Romina Pereiro y tras el regreso de un viaje a España, en donde tuvo algunos encuentros con Josefina Pouso. El conductor no quiere saber más nada con casarse, pero sostuvo que está muy enamorado de María del Mar Ramón, quien lo acompañó en todo momento durante su internación en Colombia.



“Es una gran escritora. Una gran escritora. Me acompañó a morir. Fue muy importante. Ella fue muy importante. Mis hijas fueron muy importantes y el doctor Guillermo Capuya, que viajó hasta allá, fue muy importante”, concluyó.