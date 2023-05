Yanina Latorre sepultó a La China Suárez tras la demanda millonaria en su contra

El escandaloso cruce entre Moria Casán y Mauro Icardi generó un fuerte debate este lunes en LAM (América TV). Durante el ida y vuelta entre Ángel de Brito y sus panelistas, Yannina Latorre aprovechó la oportunidad para sepultar a La China Suárez por la demanda millonaria en su contra.

Todo comenzó cuando Yanina opinó que La One seguramente se sintió afectada por los dichos del futbolista para sacarle a relucir el tema del Wandagate, al referirse al "hoyo asiático" en clara referencia a María Eugenia Suárez.

"Pero eso lo contaste vos, ¿qué te hacés ahora?", le reprochó Ángel de Brito. "Nunca le dijo ‘agujero asiático con cannabis’", respondió Latorre.

La China Suárez demandó a Yanina Latorre por 30 millones de pesos.

"Bueno, pero a vos te hace juicio, no a Moria. Treinta palos te va a sacar", agregó contundente Ángel, en referencia a la demanda que presentó la actriz contra la panelista. "No, acá tengo la demanda. Dice ‘monto indeterminado’. Es por ‘daños y perjuicios’ y estás vos también. En la carta documento estás vos, yo, y Mandarina. A mí me la succiona más que a vos", respondió picante.

"Pero a vos te va a sacar los 30 palos", reiteró de Brito. "Si estás desesperada por guita, Chinita, amora, a seguir levantando tipos millonarios en Miami, que a mí no me sacás 30 palos ni muerta", lanzó Yanina.

"Bueno, no es el novio, ya lo dije: es el garche. Es el que le da laburo y le paga los pasajes. Desde el Wandagate fue el que le dio todo el laburo", aseguró la panelista.