Fuerte revelación sobre el romance de Wanda Nara con L-Gante

El supuesto romance entre Wanda Nara y L-Gante dio de que hablar durante el 2022. Lo que para muchos fue una estrategia mediática para estar en todos los portales, parece que fue real. Luego de tanto tiempo, Yanina Latorre contó el motivo por el que ella no pudo vivir libremente su amor con el artista.

En LAM (América TV) la panelista confirmó que la modelo se enamoró perdidamente del músico, pero el rechazo de su familia fue lo que le impidió poder seguir adelante. "Ella se enganchó y apostó a esa relación, pero empezó a tener un montón de trabas. Zaira no la bancó ni un poco y la madre estaba re enojada con ella. En diciembre Wanda terminó por dejarlo a L-Gante porque Icardi le puso los hijos en contra”, lanzó la panelista.

Recordemos que a mediados de octubre, Mauro Icardi protagonizó aquel escandaloso vivo en Instagram donde tildó a Wanda de "ser el hazmerreír del mundo entero” por su relación con el cantante.

"Estamos acá en Estambul con los nenes. Esperemos que la madre se digne a venir, terminó la grabación del programa que estuvo haciendo. Yo como marido la elegí como la mejor de todas, y siempre lo di a entender. Hoy en día se está alejando. Es un comportamiento que no es apto ni para ella ni sus cinco hijos. Por eso decidí hacer este vivo y hablar", expresó furioso.

Wanda y L-Gante.

"Veremos qué nos depara. Veremos si seguimos con esta postura y si se puede hacer algo por los nenes. Ya saben la clase de padre que soy y como me comporté con tres nenes que no son míos. Los quiero como si fueran míos, como si los hubiera parido yo. Sé la clase de persona con la que se criaron, hoy por desgracia de la vida, la madre decide romperles", expresó sobre la actitud que mantiene Wanda.

"Quiero aclararles que no estoy loco. No estoy divorciado y yo la conozco más que nadie. Sé qué clase de persona es (Wanda) y qué clase de persona fue siempre, por eso la defendí. Este punto ya no tiene defensa", concluyó.