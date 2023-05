El polémico editorial que firmó Luis Ventura contra Jorge Rial: "El show del infarto"

Cuando se conoció la noticia de la internación de Jorge Rial en Colombia, todo el mundo de los medios quedó en shock y, durante unos días, el nombre del periodista fue tema central. Sobre el tratamiento que se le dio, Luis Ventura se expresó muy crítico.



En una editorial en el diario Crónica, el periodista habló del “Show del infarto”, en referencia a la cobertura que le dio el canal C5N a la problemática de salud de Jorge Rial. Luego, en el programa A la Tarde, se explayó en su crítica.



“Pudiendo aprovechar la situación para mi programa, pensé que el silencio era lo más sano, sobre todo por las dos hijas que viajaban a Bogotá a ver a su padre, que, según me dijeron, estaba muriéndose intubado”, comentó Luis Ventura.



“Me guardé y, cuando terminó el programa, abrí el celular y vi una catarata de informaciones diciendo que Rial se había infartado y que estaba internado, peleando con la muerte. Pasadas esas horas leí información que decía había estado 10 minutos muerto”, agregó el periodista.



Sobre la forma en la que él eligió manejar el tema, Luis Ventura contó: “Cuando me quise interiorizar, empecé a escuchar móviles desde Bogotá pintando una situación dramática, no avalada por el sanatorio. Nunca más recibí una comunicación de parte de alguien”.



“Lo único que vi fueron móviles del canal donde trabaja Rial y después empecé a alegremente a leer comunicaciones por vías digitales, redes con fotitos de adentro (de la clínica) tomando café, que estaba mejor, hasta con un dejo poético, y me di cuenta de que estábamos ingresando a un show”, agregó Luis Ventura. “No digo que esté mal. Y hasta me pone contento por él y su familia, si esto sirve para que Rial supere esta situación. Lo que digo es que no generemos una situación dramática sobre algo que no lo es naturalmente”, continuó.

Luis Ventura firmó una polémica editorial sobre Jorge Rial.



“Muchas veces, la enfermedad es un show que los medios utilizan. Ahora, una cosa es el show que hacés en los medios, que comercialmente te conviene, y otra es la comunicación con la gente que te quiere. No podés angustiar a una hija y a un ex amigo para que la pasen mal porque vos te estás muriendo o estuviste muerto 10 minutos”, añadió Luis Ventura.



No obstante, a pesar de la crítica y de sus cuestionamientos por la situación en general, Luis Ventura se mostró feliz por la recuperación de Jorge Rial, pero sostuvo: “En todo esto hubo una parafernalia comercial que vendió una historia que no sabe si fue tal o un show”.