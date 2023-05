La ácida opinión de Pipo Cipolatti sobre la serie de Fito Páez

La serie “El Amor después del Amor”, de la plataforma Netflix, viene siendo un éxito rotundo. El ciclo gira en torno a diferentes momentos de la vida de Fito Páez e involucra distintos personajes del mundo del rock nacional que marcaron un antes y un después.

Uno de los que opinó sobre la serie fue uno de los tantos protagonistas de esa época dorada, Pipo Cipolatti. El ex líder de Los Twist, hace algunos días había criticado a Fabiana Cantilo por haber dejado la banda y tampoco tuvo la mejor de las devoluciones hacia la serie documental sobre Fito.

El periodista Juan Etchegoyen brindó detalles de las declaraciones del artista: “Hablé con Pipo Cipolatti, le consultaron sobre la serie de Fito y, obviamente, también por los primeros dichos de Fabiana Cantilo”.

“Él salió a bancar a su amiga y, además, confesó que hubo mucha gente que le habló negativamente de la ficción”, continuó detallando sobre las primeras impresiones de Pipo sobre el suceso del momento.

Pipo Cipolatti, ácido con la serie de Fito Paéz.

Etchegoyen también aprovechó el programa de Mitre Live para exponer un audio de Cipolatti: “No la vi la serie. No veo esas cosas pero tanta gente me dijo que estaba muy buena. También hay otra gente que me dijo que era una mier…”.

El cantante, siempre tan particular en sus declaraciones, deslizó: “Prefiero ver un documental de Landriscina porque me duermo después del segundo chiste, ya la miraré en algún momento”.

También se tomó un tiempo para tirarle buena onda a su ex compañera de banda, Fabiana Cantilo, que también había dado su visión: “Lo que dijo Fabiana sobre la serie lo voy a defender siempre por que es mi amiga”.

Entre lo prohibido y lo permitido, entre el rock y el amor, la realidad y la ficción convergen en la serie de Fito Páez, El Amor después del Amor y los distintos protagonistas dan su impresión sobre una historia que sigue dando de qué hablar.