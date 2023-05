Fuerte interna en Cocineros Argentinos tras la salida de uno de sus históricos integrantes

Juan Ferrara anunció hace unos días su alejamiento de Cocineros Argentinos (TV Pública). El chef compartió en sus redes sociales un extenso texto donde dio a conocer su decisión y agradeció los mensajes de cariño. "Todos estos mensajes son el fruto de mis casi 15 años de trabajo. Me siento orgulloso de todo lo hecho y feliz por haber transmitido pasión y alegría. Feliz también porque el programa difundió la gastronomía de toda la Argentina", expresó.

Pero en una parte del comunicado, dejó abierta una intriga sobre los motivos de su alejamiento: "Tenía muchas ganas de celebrar estos casi 15 años y compartirlos con todos y todas ustedes. Lamentablemente, por decisiones que me son ajenas, no se pudo".

En este contexto, en Socios del espectáculo dieron a conocer una interna feroz en Cocineros Argentinos. "Lo que tenemos para contar es que Juan se sintió relegado cuando Chantal Abad quedó como conductora de Cocineros Argentinos", aseguró Rodrigo Lussich. "Juan se quejó a la producción porque no tenía el lugar que pretendía y lo invitaron a retirarse", agregó el periodista.

Juan Ferrara.

Por su parte, Adrián Pallares sumó: "Él alegó que es el más antiguo en el programa. Está desde el año 2009. Y bueno, le dijeron 'mirá, si no entendés las cosas... '. Chantal fue como invitada un día y la verdad que rindió, como se dice en la televisión".

Ante esta situación, Juan Ferrara prefirió sumarse a Qué Mañana!, el programa de El Nueve que también fundó su amigo Guillermo Calabrese, que conduce Mariano Peluffo tras la muerte del prestigioso chef.

Chantal Abad.

La emotiva despedida de Juan Ferrara de Cocineros Argentinos.

"La verdad es que me costó muchísimo empezar estas palabras que son la despedida de Cocineros Argentinos. Son muchas emociones fuertes las que me invadieron en estos días. Tardé en expresarlas porque me di el espacio que necesitaba para hacerlo. Durante ese tiempo, y aún todavía, no pararon de llegarme centenares de mensajes de cariño y muchísimo amor. Me encantaría poder darle un abrazo a cada uno de ustedes…", comenzó diciendo el integrante del ciclo.

"Todos estos mensajes son el fruto de mis casi 15 años de trabajo. Me siento orgulloso de todo lo hecho y feliz por haber transmitido pasión y alegría. Feliz también porque el programa difundió la gastronomía de toda la Argentina, a través de grandes cocineros/as, productores de alimentos y trabajadores de la tierra. Difundimos valores que jamás dejaré de transmitir porque para mí son fundamentales para hacer una televisión de calidad", agregó.

"Tenía muchas ganas de celebrar estos casi 15 años y compartirlos con todos y todas ustedes. Lamentablemente, por decisiones que me son ajenas, no se pudo. Esto me da más fuerza para seguir trabajando y para encontrar nuevos proyectos a los que me pueda incorporar y que me hagan sentir que todavía hay mucho por comunicar y difundir", expresó.

"La televisión que me representa es la que se hace trabajando siempre en equipo, generando ideas colectivas y con respeto por el otro. Una vez más, gracias eternas por todo el cariño y el amor que me brindan desde cada rincón del país. Los guardo en mi corazón. Hasta siempre Cocineros Argentinos", finalizó.