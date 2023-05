Cande Tinelli se refirió a su enfermedad y fue categórica

Cande Tinelli despertó preocupación entre sus seguidores luego de compartir en sus redes sociales un fuerte comunicado revelando que transitaba por una "recaída" en su bulimia.

Tras las repercusiones generadas, la hija de Marcelo Tinelli brindó un móvil con Intrusos (América TV) donde detalló su trastorno alimenticio: "Yo estoy bien, ya estoy acostumbrada. Tengo una enfermedad hace bastante tiempo, que es la bulimia. Lo hice porque me parecía que estaba bueno mostrar que a mi también me pasa. También poder contarlo y que no sea un tabú el tema de la salud mental. Que se animen a hablar", expresó la influencer.

"Todos fingimos demencia, pero hace un rato lo decía: la anorexia y la bulimia son enfermedades muy solitarias, y es clave poder hablar. Ahí, lo aceptás. Es importante el apoyo de tu familia", agregó.

Sobre su futuro laboral, Cande reveló: "Hay un par de propuestas. La del Bailando por un lado. Yo estoy con ganas de volver con la música, que lo tengo bastante cocinado. En algo voy a estar, pero no sé si en el Bailando".

Recordemos que después de sufrir una reacción alérgica en España, Cande volvió a recurrir a sus redes sociales para hablar sobre su salud.

"Me dicen que tengo la cara hinchada y desfigurada. Se ríen. Se burlan ¿Me molesta? No. ¿Me influye? No. Pero porque hago terapia constantemente y también voy al psiquiatra hace muchos años. Solo quiero aclarar que tengo una recaída en mi bulimia, estoy pasando por un momento choto. Por eso estoy así", expresó.

La revelación de Cande Tinelli sobre su salud.

"A mí, que sufro esto hace años, ya no me duelen estos comentarios porque estoy acostumbrada. Pero cuidado a quien le dicen este tipo de cosas, porque quizás está atravesando una enfermedad mental o física y ustedes le arruinan un poco más la cabeza", alertó.

"Pueden herir. Pueden provocar cosas sin querer muy feas. ‘Sé impecable con tus palabras’. Bye", concluyó contundente.