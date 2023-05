Por qué Flor Vigna y Luciano Castro no quieren compartir el camarín cuando trabajan juntos

Luciano Castro y Flor Vigna se pusieron de novios hace poco más de un año y comparten absolutamente todo, a pesar de no vivir juntos. Algo que justamente no comparten es el camarín, llamativamente.



La pareja protagoniza desde el verano la obra El Divorcio, en el Multiteatro. Es la primera vez que trabajan juntos. Ahora, en una charla con La Nación, contaron cómo es la experiencia del noviazgo y del trabajo.



“A nivel laboral, tiene más cosas a favor y además es una pasión que compartimos. Estamos en un momento muy lindo de nuestra relación y eso hace que todo esté bueno. Eso sí, a veces nos sorprendemos haciendo ejercicios de la obra en mi casa o en la de Flor y no porque estemos trabajando”, comentó Luciano Castro.

Flor Vigna y Luciano Castro llevan más de un año en pareja. Foto: @castrolucianook.



“Pasa que vamos a cenar después de la función y seguimos charlando de la obra, de lo que hay que afinar, o qué otras cosas podemos buscar. Está esa mini obsesión y genera una charla en común porque antes Lu me contaba sobre su trabajo y yo le contaba sobre lo mío. Y ahora es la primera vez que es algo de los dos y funciona muy bien”, agregó Flor Vigna.



En ese sentido, explicaron que luego de la obra, cuando se van a cenar juntos, continúan hablando de trabajo. “Se da. Por más cansado que esté nunca digo que no quiero hablar de la obra. Prefiero putearla que dejar de hablar porque nos costó un montón hacerla y hablamos mucho. Quiero que se hable”, contó el actor.



Flor Vigna se sumó a la obra de teatro recién en Buenos Aires, en reemplazo de Natalie Pérez. Cuando le hicieron la propuesta, Luciano Castro pensó que no aceptaría, en una clara prueba de ella lo sigue sorprendiendo luego de más de un año de relación.

Flor Vigna y Luciano Castro revelaron que no comparten camarín cuando trabajan juntos. Foto: @florvigna.



“Sabíamos que Natalie no seguía. Entonces, Carlos Rotemberg y Javier Faroni me dijeron que les interesaba que Flor hiciera ese personaje. Les pedí que hablaran con ella, porque tiene una carrera con la música y está en franco ascenso. Realmente yo pensé que iba a decir que no. Me sorprendió que aceptara”, contó el actor.



Asimismo, revelaron algo que llamó mucho la atención: no comparten camarín. “De ninguna manera, porque nuestra previa es muy diferente. No podríamos”, explicó Luciano Castro en la entrevista junto a Flor Vigna.