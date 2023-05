Inesperado: por qué Diego Korol se va a vivir a España y dejó en banda a Tinelli

Si hubo un lugar en el que los humoristas que pasaron por el antiguo Videomatch se lucieron fue Sin Codificar que, ahora con la llegada de Marcelo Tinelli a América, volverían a la televisión, aunque con una gran ausencia: Diego Korol.



La llegada del conductor, además de significar el desembarco del Bailando por un Sueño, también representaría la posibilidad del regreso de un icónico programa como lo fue Sin Codificar.



Sin embargo, al parecer no habrá plantel completo, en el caso de concretarse finalmente la llegada del programa a América, dado que Diego Korol, el histórico conductor del ciclo, no formaría parte.

Diego Korol no estará en Sin Codificar, en el caso de que se concrete el deseo de Marcelo Tinelli en América. Foto: captura de TV.



Se conoció en las últimas horas, por información del periodista Pablo Montagna, que Diego Korol no estaría en el hipotético regreso de Sin Codificar ya que próximamente estará emigrando del país para instalarse en España, por motivos laborales.



Hace unas semanas, Marcelo Tinelli hizo público su deseo de que vuelva Sin Codificar, esta vez en la pantalla de América. Lo hizo luego de agradecer abiertamente la posibilidad de trabajar en el canal.



“La programación de América está muy bien. El canal está muy bien y viene creciendo todo el tiempo. Igualmente, hay figuras con las que ya hablé que me gustaría tener. Me parece que pueden hacer algo potente en América”, había comentado el nuevo gerente de programación.

Marcelo Tinelli quiere la vuelta de Sin Codificar, pero Diego Korol sería el gran ausente.



Aprovechando la presencia de Gustavo Pavan, creedor de Peligro sin Codificar, programa que surgió en el año 2013, Marcelo Tinelli hizo explícito su deseo de una vuelta del ciclo, esta vez bajo el nombre Decodificados.



“Ya que lo tengo acá a Gustavo, le quiero decir que quiero que Sin Codificar vuelva al aire de la pantalla de América”, le dijo Marcelo Tinelli, por lo que la posibilidad está y es más que concreta, aunque sin la presencia de Diego Korol.