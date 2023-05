Barby Franco mostró cómo le quedó la cara tras haber ido al dentista: "Horror"

Como ya es una costumbre entre los famosos, utilizan sus redes sociales para contar y mostrar cada detalle de sus vidas en el día a día. Barby Franco no es la excepción a esto y hace unos días mostró el efecto que le quedó en su rostro tras pasar por el dentista.



Es muy habitual en la modelo compartir contenido de su vida privada con sus seguidores de Instagram, con quienes interactúa muy seguido, ya sea para contar cosas buenas o cosas no tan buenas.



Hace unos días, Barby Franco pasó por el dentista y, si bien no precisó qué tratamiento se realizó, sí compartió los momentos posteriores, en los que se mostró algo molesta por los efectos que le quedaron de la anestesia.



La esposa de Fernando Burlando hizo todos los intentos por sonreír frente a la cámara del celular, pero no había caso: tenía un costado del rostro completamente dormido y cayéndose, mientras la otra mitad se veía normal.



“Qué feo me pegó la anestesia. Muy fuerte. Qué horror”, expresó, entre risas, Barby Franco, quien estaba acompañada de alguien que, de fondo, acotó: “Lindo para ir a hacer una grabación ahora, ¿no?”.



Barby Franco suele mostrarse natural ante sus seguidores de las redes sociales, incluso después de salir del dentista, situación que se tomó con humor y que compartió con sus fans en su cuenta de Instagram.

Barby Franco mostró el efecto que le quedó en su rostro por la anestesia, tras pasar por el dentista. Foto: captura de video



Tan habituada está a compartir cuestiones de su vida personal, que hace unos días contó que su hija tiene Alergia a la Proteína de Leche de Vaca (APLV), que hace que tenga que darle lactancia mixta.



Ante una pregunta de sus seguidores sobre la lactancia, Barby Franco reveló: “Le doy esta (mostrando la caja) porque es alérgica a la proteína de leche de vaca. Y yo, en dieta estricta, cero lácteos”.