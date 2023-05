Zaira Nara explotó y contó cómo es su relación con Paula Chaves

Un día la amistad entre ellas se rompió y pareciera que está lejos de repararse. Zaira Nara y Paula Chaves supieron ser grandes amigas, pero todo se cortó cuando la hermana de Wanda Nara comenzó una relación con Facundo Pieres, ex novio de la conductora.



Todo se originó cuando, a comienzo de año, poco después se conocerse su separación de Jakob von Plessen, Zaira Nara fue vinculada con el polista Facundo Pieres, quien alguna vez fue pareja de Paula Chaves.



Si bien al principio la hermana de Wanda no lo confirmaba ni lo negaba, con el tiempo comenzaron a mostrarse juntos en algunos eventos y ya no hubo forma de seguir ocultando la relación.



Finalmente, ese romance no prosperó o, más bien, duró el tiempo que tenía que durar. Sin embargo, la relación de amistad entre Paula Chaves y Zaira Nara se rompió a tal punto que hoy parece irreparable.



Sobre esta situación le preguntaron desde Socios del Espectáculo a Zaira Nara. “¿Con Paula Cháves no está bien las cosas, no?”, consultó el cronista del programa que conducen Adrián Pallares y Rodrigo Lussich.



“¿Es una pregunta o una afirmación?”, contestó, de manera sorpresiva, y con una sonrisa pícara la hermana de Wanda Nara, ante la increíble reacción del cronista. “Uhhh… Es cierto lo que dice”, expresó.

Zaira Nara y Paula Chaves supieron ser grandes amigas.



“Entonces, te pregunto: ¿cómo está la relación con Paula Chaves?”, insistió el periodista de Socios del Espectáculo. “Están como tienen que estar”, contestó Zaira Nara, sin dar demasiadas explicaciones.



“¿Amigas? ¿Amigables?”, siguió insistiendo el cronista, intentando sacarle alguna declaración más, como si la respuesta no hubiese sido lo suficientemente polémica como para determinar que las cosas no están para nada bien entre ellas. “Los quiero, chicos”, cerró la nota Zaira Nara saludando al programa.