A qué canal se incorpora Débora D'Amato tras su repentina salida de América

Este viernes, Débora D'Amato protagonizó una repentina salida de A la Tarde, el programa en el que participaba como panelista en canal América. Y ahora trascendió a qué señal de noticias se sumará la periodista en los próximos días en busca de mejores horizontes laborales.

La encargada de dar la noticia de la baja de Débora D'Amato de canal América fue la conductora Karina Mazzocco, quien comentó en A la Tarde: “Inmensa alegría y, por otro lado, una profunda tristeza. Estos son los sentimientos que hoy no están dominando a todos los que conformamos este grupito humano que se llama A la tarde. Y nos pasa que estamos muy felices porque una compañera, a la que amamos, le surge una posibilidad mejor de laburo y en este momento de su vida, a ella le sirve y hoy es su último día. Se nos va Débora D’Amato”.

En medio de una gran emoción, D'Amato expresó al despedirse de sus compañeros de canal América frente a cámaras: “Quiero agradecer. Yo fui muy feliz en este programa. Quiero aclarar algo que muchos van a creer que es una postura, lo digo siempre, no es común lo que se logró en este programa fuera de cámara. Kari, te amo profundamente. Ay, no quería llorar. Sos una mina divina, una gran compañera, sos muy generosa y eso no es común en el medio. En este canal tuve a mis dos hijas. Lola estuvo en mi panza cuando estaba en Intrusos y en mi segunda mejor decisión de mi vida que fue Charo, lo viví acá a la par. No tengo más que palabras de agradecimiento para todos”.

Finalmente, sobre su salida de canal América, Débora D'Amato explicó: “Para mí, esto es una buena oportunidad. Tengo 50 años, dos nenas que dependen de mí, y cuando aparece algo muy firme y estable, es muy difícil decir que no. Es un dolor enorme tener que irme pero, lamentablemente, no tengo otra opción".

Según informó Ángel de Brito, Débora D'Amato dejó canal América para aceptar una propuesta de C5, señal de noticias de la que será parte en un programa que se emitirá diariamente de 17 a 19.

Desde su cuenta de Instagram, D'Amato publicó un posteo junto a los compañeros con quienes se desempeñó en este tiempo en canal América y escribió: "Nunca queremos irnos del lugar en el que somos felices. Nunca. #ALaTarde para mí fue una fiesta desde el primer día. Una especie de eterno cumpleaños. Aparece una oportunidad única que te mueve toda la estantería y te hace pensar muchos días y muchas horas. Hoy, con 50 años y dos niñas a cargo, mis decisiones no son tan románticas como antes de ellas. La estabilidad económica, la relación de dependencia y la posibilidad de crecer no se pueden rechazar".

El sentido posteo que compartió Débora D'Amato tras su salida de canal América. Foto: Instagram @deboradamato.

Finalmente, Débora D'Amato expresó: "Gracias @karinamazzocco porque sos de lo más hermoso y genuino que me crucé en este medio. Aquella mañana de domingo de radio en la que vos salías hermosa y yo entraba en pijama (literal) sospeché lo que luego confirmé día a día. Sos adorable y formas parte de mis afectos".