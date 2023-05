Por qué Juan Ferrara se fue de mala manera de Cocineros Argentinos tras 15 años en la pantalla

Por estas horas, Juan Ferrara anunció su salida de Cocineros Argentinos después de 15 años. Una noticia que cayó de manera sorpresiva, inesperado para muchos, siendo uno de los íconos y grandes representantes del programa de la TV Pública por un largo tiempo.

A través de su cuenta de Instagram, Juan Ferrara publicó una carta abierta para dar a conocer esta repentina salida de Cocineros Argentinos. En la misma, se mostró muy emocionado por el momento que está viviendo.

El posteo de Juan Ferrara anunciando su salida de Cocineros Argentinos.

Si bien el chef evitó profundizar y detallar cuáles fueron los motivos de su alejamiento del programa, abrió cierto panorama luego de confesar que se da “por decisiones que le son ajenas”. Definitivamente, con las palabras que utilizó, su salida de la TV Pública no se dio en los mejores términos.

"La verdad es que me costó muchísimo empezar estas palabras que son la despedida de Cocineros Argentinos. Son muchas emociones fuertes las que me invadieron en estos días. Tardé en expresarlas porque me di el espacio que necesitaba para hacerlo", comenzó detallando.

"Durante ese tiempo, y aún todavía, no pararon de llegarme centenares de mensajes de cariño y muchísimo amor. Me encantaría poder darle un abrazo a cada uno de ustedes…", agradeció Juan Ferrara.

Y agregó: "Todos estos mensajes son el fruto de mis casi 15 años de trabajo. Me siento orgulloso de todo lo hecho y feliz por haber transmitido pasión y alegría. Feliz también porque el programa difundió la gastronomía de toda la Argentina, a través de grandes cocineros/as, productores de alimentos y trabajadores de la tierra. Difundimos valores que jamás dejaré de transmitir porque para mí son fundamentales para hacer una televisión de calidad".

Durante 15 años, Juan Ferrara fue una de las caras más importantes de Cocineros Argentinos.

Fue entonces cuando dio detalles de su salida: "Tenía muchas ganas de celebrar estos casi 15 años con sus compañeros de toda la vida, pero lamentablemente, por decisiones que le son ajenas, no se pudo. Esto me da más fuerza para seguir trabajando y para encontrar nuevos proyectos a los que me pueda incorporar y que me hagan sentir que todavía hay mucho por comunicar y difundir".

Juan Ferrara tiene más de 195 mil seguidores en Instagram y su salida de Cocineros Argentinos llega pocos días después de la muerte de Guillermo Calabrese, el anterior conductor del ciclo tan querido por todos que falleció hace una semana de forma repentina.