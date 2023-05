Por qué Débora D’Amato se fue de América

Karina Mazzocco informó este viernes que Débora D'Amato dejará de ser parte del panel de A la tarde, el programa que ambas compartieron hasta las últimas horas en la pantalla de América TV. La periodista se despidió de sus compañeros con un sentido mensaje y una enorme emoción que la inundó hasta las lágrimas.



“Por un lado, la inmensa alegría y, por otro lado, una profunda tristeza. Estos son los sentimientos que hoy no están dominando a todos los que conformamos este grupito humano que se llama A la tarde”, comenzó explicando Karina Mazzocco en el cierre de la emisión de este viernes.





Luego agregó: “Y nos pasa que estamos muy felices porque una compañera, a la que amamos, le surge una posibilidad mejor de laburo y en este momento de su vida, a ella le sirve y hoy es su último día. Se nos va Débora D’Amato”.



Fue entonces cuando tomó la palabra Débora D'Amato, que ya sin poder terminar de digerir la emoción que representa su salida del programa decidió encarar a sus compañeros de programa y comenzar su despedida de América TV.



“Quiero agradecer. Yo fui muy feliz en este programa. Quiero aclarar algo que muchos van a creer que es una postura, lo digo siempre, no es común lo que se logró en este programa fuera de cámara”, empezó detallando la panelista.



Ya con lágrimas en los ojos, cuando intentó dirigir unas palabras hacia Karina Mazzocco no pudo evitar la emoción de quebrarse en llanto. “Kari, te amo profundamente. Ay, no quería llorar. Sos una mina divina, una gran compañera, sos muy generosa y eso no es común en el medio”.

El posteo que realizó Débora D'Amato en su Instagram luego de despedirse de América.

Y agregó: “En este canal tuve a mis dos hijas. Lola estuvo en mi panza cuando estaba en Intrusos y en mi segunda mejor decisión de mi vida que fue Charo, lo viví acá a la par. No tengo más que palabras de agradecimiento para todos”.



Antes de despedirse, Débora D'Amato dio indicios de su futuro: “Para mí, esto es una buena oportunidad. Tengo 50 años, dos nenas que dependen de mí, y cuando aparece algo muy firme y estable, es muy difícil decir que no. Es un dolor enorme tener que irme pero, lamentablemente, no tengo otra opción. Este programa ha sido un gran paso en mi carrera”.