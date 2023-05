Luis Ventura advirtió a Morena y Rocío sobre Jorge Rial: “A los que lo quieren...”

La internación de Jorge Rial en Colombia luego de haber sufrido un infarto generó un impacto muy fuerte dentro de los medios. Con los días se estabilizó y ahora prepara su regreso a la Argentina, por lo que en estas horas habló Luis Ventura acerca de su salud lanzando una advertencia hacia las hijas del conductor: Rocío y Morena Rial.

Luis Ventura fue compañero y gran amigo del conductor durante años en la pantalla de Intrusos. Por eso fue una palabra más que autorizada con todo lo que sucedió con Jorge Rial durante estos días, no sólo por desear su pronta mejoría sino también por tener mucha información sobre su cuadro médico.

Fue así como en una entrevista con LAM, el periodista mandó un fuerte mensaje al entorno de su examigo, en el que por el tono en el que habló y sus palabras pareció haberse dirigido directamente hacia Rocío y Morena Rial.

“No sé si escucharon, pero parece que él estuvo muerto diez minutos. A los que lo quieren, cuídenlo. Porque Jorge nunca se cuidó. No soy quién para decir, porque soy igual o peor. No quiero que le vaya mal”, explicó.

Como parte de este contexto y la forma en la que el conductor de Argenzuela se manejó desde su internación, Luis Ventura expuso no estar de acuerdo con la forma que tiene el periodista de manejarse, disparando un llamado de atención.

“Ojo con Rial. Porque un paciente no puede decidir su destino de salud. No puede decidir si quiere agarrar un celular o no. Si estás en terapia, estás en terapia. Hay cosas que me hacen ruido. No les creo”, sostuvo.

Luis Ventura habló de la salud de Jorge Rial.

“¿Sentís que lo que se transmite no es tan así?”, preguntó Ángel de Brito. “No sé nada mas que ese llamado que me hicieron”, dijo por su parte el presentador de Secretos Verdaderos sobre el momento de la internación.

Fue entonces cuando Luis Ventura apuntó a C5N, la señal para la trabaja Jorge Rial, y dijo: “La empresa que lo tiene contratado hace un show. ¿Por qué no le sacan presión en lugar de cargarlo? ¿Por qué le llenan la mochila de lingotes de oro?”. Luis Ventura les hizo una advertencia y pedido a las hijas de Jorge Rial.

“Lo peor es cuando venga a Buenos Aires y haya 50 móviles esperándolo. Cuídenlo”, insistió para cerrar, entendiendo que el próximo lunes el conductor ya se instalará nuevamente en la Argentina.