Las fotos de cumpleaños de Mica Viciconte con las hijas de Cubero en medio de la interna con Nicole Neumann

Feliz, radiante y rodeada de amor, Mica Viciconte festejó su cumpleaños número 34 en familia y de manera íntima: con Fabián Cubero, su bebé Luca e Indiana, Allegra y Sienna, las tres hijas que el ex futbolista tuvo con Nicole Neumann, con quien las internas y conflictos siempre son un tema.

Y para dejar en claro lo bien que se llevan las chicas con Mica Viciconte, Fabián Cubero aprovechó la ocasión especial para compartir en sus redes sociales fotos y videos elocuentes de esa compinche relación, la cual, se sabe, Nicole Neumann no estaría pudiendo lograr con Indiana, la mayor.

"Un festejo muy divertido, a pura risa", escribió la panelista de Ariel en su salsa al compartir en sus historias la publicación de su pareja en la que se ve al grupo familiar a pleno, en el restaurante que eligieron para cenar y celebrar el cumple de Mica.

“Feliz cumpleaños, amor. Me encanta verte feliz, reír y divertirte…Te amo”, expresó Poroto en su feed de Instagram, arrobando a sus tres hijas, que adoran a la mamá de su hermanito y siempre se muestran muy compañeras y cómplices de la marplatense, como puede apreciarse en el video que parece, de alguna manera, una indirecta y un palo para Nicole Neumann.

Mica festejó sus 34 años con una cena íntima y en familia. Instagram Mica Viciconte

Especialmente, porque en una de las fotos que Cubero eligió para sumar a su video se ve a su novia en el medio de Allegra e Indiana, "atrapada" entre los besos de las adolescentes.

Hace unas semanas, Fabián Cubero hizo estallar a su ex esposa de bronca cuando empezó a ventilar intimidades sobre cómo es su relación con su hija de 14 años, Indiana, quien hace unos meses decidió mudarse con su papá y Viciconte, y hace tiempo que evita sumarse a las reuniones y viajes que organiza su mamá, que a fin de año se casará con Manu Urcera.

Mica, a los besos con Alllegra e Indiana Cubero. Instagram Fabián Cubero.

El conflicto con Nicole Neumann

“Con Nicole no tenemos diálogo. Indiana tampoco tiene diálogo. Es un tema que Indiana tiene que resolver con la psicóloga y con la mamá”, declaró el ex jugador de Vélez Sarsfield en una entrevista en la que reconfirmó lo que durante meses se rumoreaba: que la modelo y la adolescente no estaban en un buen momento.

Por su parte, al ser consultada sobre este conflicto tan delicado que involucra a una menor, Mica Viciconte solo atinó a señalar el lindo vínculo que mantiene con las chicas: “Yo adoro a las tres nenas. Yo trato de unir siempre. Hoy está Luca, que es el hermanito, y se llevan bárbaro. Yo estoy feliz de que esa unión esté, que sea la familia que yo también deseé. Está todo perfecto”.