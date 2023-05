La polémica definición de Jorge Lanata sobre L-Gante: “Es un pobre chico del conurbano que…”

Jorge Lanata quedó enmarcado en el centro de la polémica durante las últimas horas después de una serie de comentarios que tuvo sobre la actualidad del país, en especial apuntando hacia L-Gante, el creador de la cumbia 420 y uno de los artistas más populares del país.

Fiel a su picante estilo, Jorge Lanata analizó la realidad de la Argentina en diálogo con Martín Caparrós, como parte de su programa Lanata Sin Filtros y en un dinámico ida y vuelta con su invitado.

Después de haber hablado de la democracia, de la actualidad que viven hoy los jóvenes y de la educación que tienen, el escritor le dio un pie al conductor del programa que no dejó pasar por alto. Fue cuando habló de la "degradación social y económica".

Fue entonces cuando Jorge Lanata intervino en el concepto de su entrevistado y le preguntó: "¿Escuchaste a L-Gante? ¿Nunca escuchaste a hablar a un chico que se llama L-Gante?".

Martín Caparrós hizo una pausa, pensó, y respondió: "Sí, escuché. Era el chico que dijo que la computadora que tenía no era del programa de estudios sino que se la había afanado... ¿no?".

"Sí, ese", asintió el conductor de Radio Mitre, que luego agregó: "A ver... está mal que yo diga esto en estos términos, pido perdón por esto que voy a decir... pero es un pobre pibe, ¿me entendés? Es un pobre chico del conurbano, y ese es hoy uno de los referentes de la Argentina".

Jorge Lanata hizo una fuerte declaración de L-Gante en relación a su popularidad.

Mientras tanto, desde la producción del programa agregaron uno de los temas de L-Gante y ante los gestos de sorpresa de Martín Caparrós por escuchar el contenido de la letra de dicha canción.

"Eso que estás escuchando es el sonido de la Argentina de hoy", replicó Jorge Lanata. "Si vos me tenés que decir cómo suena la Argentina de hoy es así. Esto hicimos...", añadió con frustración. L-Gante es uno de los cantantes más populares del momento en la Argentina.

"Me siento un idiota hablando siempre de las estadísticas. Pero más de la mitad de los chicos de primer a tercer grado de la primaria no entienden lo que leen, entienden palabras sueltas porque no su cabeza no puede completar la oración. Eso es la Argentina hoy", sentenció el conductor de Mitre.

Ante dicho pie, Martín Caparrós sumó: "Por eso digo que me parece que fallamos muy estrepitosamente. La pequeña o gran responsabilidad que cada uno de nosotros tiene sobre eso a mí me pesa".