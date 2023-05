El punzante vaticinio de Ángel de Brito sobre el futuro de Romina Uhrig

En un ida y vuelta con sus seguidores, Ángel de Brito respondió consultas sobre distintas figuras del mundo del espectáculo, y cuando le preguntaron si tiene una fijación con Romina Uhrig, el conductor no dudó en deslizar una punzante sentencia sobre la exintegrante de Gran Hermano.

Concretamente, un seguidor de Ángel de Brito le planteo al líder de LAM (América): "¿Por qué no soltás a Romina? ¿Te rinde?". Entonces el periodista vaticinó sin filtro sobre el futuro de Romina Uhrig: "No rinde nada, por eso desapareció y seguirán viviendo de la nuestra".

El lapidario pronóstico de Ángel de Brito sobre Romina Uhrig. Foto: Instagram @angeldebritooki.

Por su parte, recientemente Uhrig se encargó de cuestionar cómo la tratan en LAM, y en una entrevista con Ulises Jaitt la exdiputada cargó contra Ángel de Brito y Yanina Latorre.

"Con Yanina no me tomaría ni un café. En algún momento supongo que se van a tener que retractar con todo lo que dijeron de mí, todas las mentiras que contaron. Desde lo que cobro, de meter mano en mi recibo de sueldo, decir que soy millonaria, que tengo propiedades...", protestó Romina Uhrig sobre lo que dijeron de ella en LAM.

En tanto que puntualmente sobre Ángel de Brito consideró: "Yo no soy realmente de mirar mucha tele. Siempre Ángel fue una persona que me caía bien, no me desagradaba para nada. Pero después de lo que hicieron conmigo, la manera de ensuciarme, tan fea... Es tremendo".

Al enterarse de lo que dijo Uhrig en la entrevista con Jaitt, De Brito deslizó contundente: “Que responda en la Justicia esta ridícula y el marido, del que también fingió separación. Dos farsantes”. Mientras que Yanina Latorre sumó: “¿Y esta mentirosa qué quiere?”.