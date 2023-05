Jonatan Viale fue contundente sobre el supuesto enfrentamiento con Eduardo Feinmann

Jonatan Viale y Eduardo Feinmann protagonizaron en las últimas horas fuertes rumores de enfrentamiento. El motivo de la pelea entre los colegas de LN+ se habría iniciado cuando Viale supuestamente le bajó un invitado a Feinmann. Las especulaciones aumentaron su carga mediática el día martes, cuando no se llevó a cabo el tradicional "pase" entre los programas que conducen.

Tras las repercusiones, este miércoles, en A la Tarde (América TV), Viale se refirió a su vínculo con Feinmann y negó rotundamente una disputa entre ellos.

"Yo lo único que hago todos los días es trabajar, trabajar y trabajar. A Eduardo lo quiero, lo respeto y a mi lo que me enseñó mi viejo todos los días es laburar, humildemente, y nada, admirar a mis maestros. Uno de ellos es Eduardo", comenzó expresando el periodista.

"No hay pelea, no inventen nada, está todo bien. No hay número uno, no hay número dos. No me interesa, sólo me interesa que el programa mida bien para que la gente se interese", agregó.

"Puterío, no. No me gusta, yo trabajo todos los días. Me levanto, vengo acá, yo aprendí eso de mi viejo. Nunca van a encontrar de mi faltarle el respeto a nadie, mucho menos a Eduardo", disparó.

Cuando el cronista le preguntó sobre la versión que indica que Feinmann habría expresado que "bajar invitados" es una "costumbre familiar", haciendo referencia a Mauro Viale, Jonatan fue categórico: "A mi papá no lo toquen".

Finalmente, para dar por terminado el supuesto enfrentamiento, este miércoles pasadas las 19:55 los periodistas realizaron el "pase". Lo que llamó la atención es que no hicieron ningún tipo de referencia a la polémica.