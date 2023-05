La figura confirmada por Marcelo Tinelli que recibiría el sueldo más alto del Bailando

Marcelo Tinelli se prepara para volver en julio a la televisión con el Bailando (El Trece), el certamen en el que competirán 18 parejas y que ya tiene a algunos famosos convocados. En las últimas horas trascendió que Camila Homs, una de las figuras que serán de la partida, recibiría una millonaria suma por sumarse al programa.

Con el ojo siempre afilado para la polémica y los gustos del público masivo, Marcelo Tinelli apuesta por Camila Homs para el Bailando, tras la sonora ruptura de la modelo con Rodrigo de Paul. Si bien en un primer momento ella había rechazado la propuesta por la carga horaria y la energía que supondrían el desafío, ahora quedó confirmada su presencia en la pista tras un tentador ofrecimiento económico que le hizo la producción.

Camila Homs, la figura confirmada para el Bailando que rebiría una millonaria suma por sumarse al programa. Foto: Instagram @camihoms.

De hecho, desde Mitre Live, el periodista Juan Etchegoyen explicó sobre la incorporación de Camila Homs al Bailando: “Tengo para contarte los detalles del contrato que une a Camila Homs con Bailando 2023, la ex de De Paul tiene todo cerrado y me pasaron información del detrás de escena... Camila tiene, según me han contado, el acuerdo más alto en cifra de dinero, la suma es millonaria e irrechazable”.

Luego, el periodista aclaró sobre la figura convocada por Marcelo Tinelli: “Y otra cosa más quiero aclarar: ha salido en varios portales que Camila con este trabajo perdería millones de euros por el acuerdo con Rodrigo y esto no es así, está todo consensuado”.

Finalmente, Etchegoyen aclaró sobre la participación de Homs en el Bailando: “Y lo que me advirtieron también es que no nos imaginemos una Cami por tiempo ilimitado en la pista, me han dicho que se habló de la posibilidad de un par de meses, no más, que haga 7 u 8 galas y se vaya del certamen”.