Así es la vida de Deborah de Corral en Miami

Instalada en Miami, Deborah de Corral contó cómo es su nueva vida, que reparte entre su restaurante y sus acciones solidarias, manteniéndose alejada, contrariamente a lo que muchos harían, de las playas.



“Bienvenidos a casa. Tigre es mi primer restaurante no sólo en Miami, sino en el mundo entero. Es un sueño. Me da un montón de trabajo, pero es mi pasión. Lo abrí con dos socios argentinos”, comentó en una charla con Gente.



“Le pusimos Tigre porque nos hace acordar mucho al Tigre, el barrio de donde yo soy oriunda. Ahora vivo acá a seis cuadras y voy y vengo”, contó Deborah de Corral sobre su restaurante que tanto orgullo le genera.

Deborah de Corral contó cómo es su vida en Miami. Foto: @deborahdecorral.



Sobre esto, contó que vive muy cerca de su local gastronómico, reconociendo, por un lado, algo positivo, pero también algo negativo. En ese sentido, explicó cuáles son esos aspectos a considerar y reveló cuál es su motivo de satisfacción.



“En realidad es peor, porque trabajás más. ¡No hay excusas! ‘Llamá al chef, que está a seis cuadras’. Cero vida. Pero estoy contenta por los eventos que podemos hacer, como el de Pequeños Pasos”, comentó Deborah de Corral.



El evento Pequeños Pasos, que encabezó la cantante, conductora y modelo tuvo como objetivo recaudar fondos para expandir las instalaciones de un Taller de Gastronomía, abriendo, de esta manera, nuevas puertas para generar oportunidades laborales en la Argentina.

Debora de Corral se reparten en Miami entre su restaurante y sus acciones solidarias. Fotro: @deborahdecorral.



Por otra parte, ante la consulta sobre qué hace en su tiempo libre, Deborah de Corral contó: “Nada, absolutamente nada. La plancha, siesta, no sé, Netflix. Hago yoga, que me mantiene en la tranquilidad mental sobre todo”.



“A la playa no voy tanto como quisiera. Eso le pasa a todo el mundo que vive acá. No vas a la playa a no ser que vivas en la playa. Te olvidás de que existe, lo cual es idiota porque tenemos una de las playas más lindas del planeta y estoy acá a cinco minutos”, concluyó.