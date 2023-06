Araceli González mostró las remodelaciones que está haciendo en su casa de Pilar

Hay personas que, de la nada, tienen arranques de reconstrucción total y empiezan a modificar cosas de la casa, y no se limitan al mobiliario. Este es el caso de Araceli González, que mostró las remodelaciones que está haciendo en su casa de Pilar.

Vale decir que no se trata de un arranque espontáneo, sino de casi una tradición, ya que, a un mes de cumplir 56 años, decidió meter mano a la casa en la que vive con su marido, el actor Fabián Mazzei, y hacerle cambios estructurales. Además, lo compartió en sus redes sociales.

Araceli mostró los arreglos en su hogar.

“Cuando se acerca mi cumpleaños generalmente me pongo a hacer estas cosas. Y todo el mundo me dice ‘¡faltan cuatro semanas para tu cumpleaños y te ponés a hacer estas cosas!’. Sí, siempre un mes antes de mi cumpleaños me gusta arreglar mi casa, así que acá me ven, con estas mechas pero feliz”, expresó en el video.

“Allá está la pecera de Don Toto, acá tenemos una cocinita, tenemos el gimnasio, por acá vamos a mi habitación y lo que estamos haciendo ahora es probar colores... Va a quedar muy lindo”, narró Araceli, ya que tanto las partes habitacionales como las funcionales que tiene en su domicilio de Pilar, provincia de Buenos Aires, están siendo intervenidas por ella.

González está en plena remodelación de varios ambientes.

“Este va a ser mi estudio, tengo salida a la calle, tiene conexión con mi habitación, un baño divino y acá va a estar mi escritorio”, continuó relatando González, que en la víspera de su cumpleaños se encuentra motivada para recibir un año más con cambios en el lugar de su vida donde más tiempo ocupa.