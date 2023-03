Cómo se entrena Araceli González a los 55 años para estar espléndida

A los 55 años, Araceli González pasa por un momento personal excelente y hoy luce esplendida, con una figura increíble. Ahora, bien, no todo es tan fácil. Y así lo demostró en un posteo en redes sociales.



Sucede que la actriz compartió en su cuenta de Instagram cómo es su exigente rutina que le permite hoy tener una figura envidiable. Allí, contó en detalle el paso a paso de sus ejercicios de cada día.



“Hoy entrené e hice 45 minutos de bicicleta. Seguido a eso siguiendo al galleguito hermoso que me guía. No vamos a ningún lado porque es fija. Fue duro, pero la pasamos bomba”, comentó Araceli González.



“La pasé genial y me hace muy bien hacer cosas para mí. Estoy agradecida del día de hoy”, expresó luego la talentosa actriz, en un video grabado desde su casa de la localidad bonaerense de Pilar.



La actriz cerró el video hablándole a Fabián Mazzei, que estaba en otro lugar de la casa. “Está medio sordo”, le dijo Araceli González a sus seguidores de Instagram, en tono de humor, porque el actor no la escuchaba.



Siempre divertidos y muy enamorados, Araceli contó alguna vez cuáles eran los secretos para mantener sólida a la pareja con Fabián Mazzei luego de tantos años juntos, sin que el desgaste típico del tiempo los afecte.

Araceli González y Fabián Mazzei. Foto: Instagram.



“La verdad, los dos disfrutamos de la compañía. Con todo lo que eso conlleva. Ambos nos súper elegimos y somos la combinación perfecta o no, pero la realidad es que funciona bien”, explicó Araceli.



“Les dejo tips, que sé que les encantan. Hay que trabajar en nuestra construcción y evolución. Ahí nos ponemos más lúcidos, ese es el camino. Cambiá tu foco. Hay días intensos en la vida de cada uno, con distintas batallas, pero a la noche él y yo cenamos en paz”, agregó.