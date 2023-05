El detalle de los resultados de la autopsia del amigo de Luciana Salazar

La muerte de Charles Raúl Sotelo, el mejor amigo de Luciana Salazar, generó gran conmoción. El propietario de una conocida cadena de barberías fue hallado muerto en su departamento del barrio porteño de Palermo, y ahora se conocieron los estremecedores resultados de la autopsia.

Los estudios sobre el cuerpo de Charles Raúl Sotelo dan cuenta de que no hubo intervención de un tercero en su muerte, y el periodista Ignacio González Prieto dio algunos detalles en Nuestra tarde (TN).

“Por ahora tenemos solamente la autopsia que te da tres parámetros: la data de muerte, la causa de muerte y el mecanismo de muerte. Lo que se pudo comprobar hasta ahora es que el joven llevaba varios días muerto”, comentó el comunicador sobre la muerte del amigo de Luciana Salazar.

Luciana Salazar y Charles Raúl Sotelo, amigos y confidentes. Foto: Instagram @vitocharaso.

Luego González Prieto explicó: “Cuando llegaron los oficiales, la puerta no estaba forzada, la ventana tampoco, el lugar no estaba desordenado, no encontraron alcohol ni drogas, no había una situación de lucha en el lugar, que son los indicios que pueden marcar que se dio algún tipo de situación o circunstancia violenta. Con esto quiero decir que, como se dice en criminalística, no hay intervención de un tercero”.

Si bien faltan los estudios complementqarios sobre el cuerpo de Charles Raúl Sotelo, el periodista detalló: "Marco un detalle que tiene que ver con la vida cotidiana de este chico. La muerte de él es compatible con el consumo de larga data de anabólicos y de energizantes, que son comunes en el ámbito de los gimnasios y del fisicoculturismo. Estos generan una patología muy particular que se ve en el informe de autopsia que describe la congestión y edema pulmonar, la hemorragia pulmonar y la cardiopatía hipertrófica y dilatada”.