La letal respuesta de Yanina Latorre a Jey Mammon tras darse a conocer que el actor le haría juicio a la panelista

Luego de qu trascendiera que Jey Mammon iniciaría juicio contra algunos conductores y panelistas de canal América por la forma en que trataron la acusación por abuso sexual en su contra, Yanina Latorre arremetió con dureza contra el actor con un letal descargo.

Consultada por el conductor Ángel de Brito, quien también estaría en la mira judicial de Jey Mammon según información de una periodista de Infobae que entrevistó al artista, Yanina Latorre expresó categórica: "Yo no me voy a desdecir de nada. No le voy a pedir disculpas a nadie, porque esto que está quieriendo hacer Burlando (asesor de Mammon) es cortar el derecho, ya ni siquiera de libertad de expresión, sino el derecho a la prensa, el derecho a la información".

Acto seguido, Yanina Latorre recordó que el periodista que primero leyó frente a cámara la denuncia judicial contra Jey Mammon fue Jorge Rial, quien luego entrevistó al actor y que no estaría entre los comunicadores contra quienes el artista iniciaría acciones legales.

Además, Latorre apuntó contra Mammon al explicar: "Él habla de una denuncia falsa, pero la denuncia existe, es real. Él no es inocente, porque él pidió la prescripción, y la prescripción no muestra la inocencia, solamente que se extinguió la acción por el paso del tiempo".

Jey Mammon levantó revuelo en una reciente entrevista al hablar sobre acciones legales que inicaría contra periodistas. Foto: Captura TV.

Finalmente, elevando el tono Yanina Latorre sentenció sobre el supuesto juicio que le haría Jey Mammon: "Me parece patético que te amenacen por laburar. Porque nosotros no nos sentamos acá sin nada. Hay una denuncia y contamos todo. Y yo hablé con él y le dije: 'Contame tu historia'. No me quiso contar ninguna historia".