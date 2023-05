La Fiesta Provincial del Teatro 2023 fue atípica si se la compara con las últimas ediciones. Primero, porque no se hizo en verano. Segundo, porque si bien es un festival de teatro independiente, por una cuestión de logística, los espectáculos en competencia se presentaron en un solo lugar (Espacio Cultural Julio Le Parc) y no en diferentes salas independientes. Tercero, porque el jurado (Marcos Acevedo, Nuria Atencio y Cristian Coria) no dio a conocer a los ganadores el mismo día que finalizaron las funciones.

¿El motivo? Sucedió que los 12 elencos que se presentaron del miércoles al sábado participaron en una instancia de desmontaje, en la que analizaron e intercambiaron miradas con el jurado, y no así los tres que se presentaron el domingo. Para que ninguno corriera en desventaja, pospusieron unas horas su veredicto.

Para los más ansiosos, la noticia se hizo esperar. Finalmente, hoy, pasado el mediodía, en el Teatro Independencia se supo quiénes representarán a Mendoza en la próxima Fiesta Nacional del Teatro.

Por un lado, y sin órden de mérito, está La siesta del carnero. Es una obra de danza contemporánea escrita, dirigida y actuada por Sol Gorosterrrazú. Conjuga diversos lenguajes estéticos y construye un ecosistema de fantasía que transcurre entre lo animal, lo monstruoso y lo humano. A su vez, la trama está atravesada por el misterio, lo simbólico y lo femenino.

No es la primera vez que la artista formará parte de la FNT, en 2019 lo hizo en Misiones con Anagnórisis. En aquella oportunidad compartió el trabajo con Luisa Ginevro y, al igual que ahora, en la asistencia de dirección estuvo Santiago Borremans.

'Fuera de este mundo' representará a Mendoza en la Fiesta Nacional del Teatro 2023 / Foto: Joel Ovejero

Por el otro, Fuera de este mundo de la Compañía Pájaro Negro. La dirección es de Pablo Longo, referente local del teatro de sombras, y es una adaptación del clásico de la literatura universal El extranjero, de Albert Camus. El espectáculo combina teatro de sombras, artes visuales, cómic, animación digital y cine.

'De la mano de Belgrano' quedó como primera suplente para la FNT / Foto: Joel Ovejero

En caso de que alguna de las anteriores no pueda viajar al encuentro federal de teatro independiente, organizado por el Instituto Nacional del Teatro y el Ministerio de Cultura de la Nación, quedaron como suplentes, y según orden de mérito: De la mano de Belgrano, Mi amigo Lorca, Blasfemia y Clasiclown.