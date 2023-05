Cinthia Fernández juntó plata para una pareja que perdió todo y terminó indignada: el motivo

Cinthia Fernández compartió en sus redes sociales una feliz noticia: desde el programa Nosotros a la Mañana, donde es panelista, ayudaron a juntar plata para una pareja que había perdido todo por el temporal de los últimos días.



“En el programa pasaron cosas increíbles. Empezamos con una nota a una pareja que nos contó que se le había caído el techo de la casa por la lluvia. Perdieron todo. Ella está embarazada”, comentó Cinthia Fernández.



“Empezamos a pedir colaboraciones pensando que íbamos a recaudar 250 mil pesos, que es un montón de plata, pero llegamos hasta los tres millones. La moraleja es que hay que estar felices y agradecidos”, agregó la panelista mediática.



Asimismo, se mostró muy orgullosa y conmovida por la reacción de la gente, que inmediatamente comenzó a donar. “Piel de gallina lo que pasó con la gente, la ayuda y la solidaridad de todos y o que logramos en 20 minutos con una nota de TV”, expresó Cinthia Fernández.



Sin embargo, lo que al principio era alegría, orgullo y felicidad, luego terminó siendo una decepción cuando comenzó a recibir mensajes de sus seguidores. “No puedo creer que salió por Telefe la pareja a la que ustedes le juntaron la plata pidiendo más plata”, le escribió un usuario en Instagram.



“Me llegaron varios mensajes así y me rompen el corazón. Nosotros hicimos todo bien. Y si realmente pasó esto es una pena. Por eso, a veces, me cuesta mucho donar la ropa de mis hijas a personas que no conozco, porque la terminan vendiendo. Me ha pasado”, contó Cinthia Fernández.

Cinthia Fernández pasó de la alegría a la decepción por una familia a la que ayudó. Foto: @cinthia_fernandez.



“Si es así, lo lamento porque no entendieron nada. Y no está bien que sigan pidiendo porque es más que suficiente, pero bueno”, agregó, muy enojada por lo que ella consideró un oportunismo.



“A mí se me está lloviendo el vestidor y el baño. Si quieren dejo mi alias”, cerró su descargo Cinthia Fernández en su cuenta de Instagram, ironizando, fiel a su estilo, luego de llevarse una terrible decepción.