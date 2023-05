El motivo por el que Gustavo Cerati no aparece en la serie de Fito Páez

El amor después del amor, la serie que recorre los primeros 30 años de vida de Fito Páez, es un éxito total tanto de críticas como de audiencias. Sin embargo, el suceso de Netflix no se ha visto desprovisto de polémicas, y una de ellas es la que se refiere a la ausencia de figuras como Gustavo Cerati.

El amor después del amor no solo permite a los espectadores acceder a la vida de Fito Páez: también ofrece la posibilidad de ser testigos de todo un mundo en particular, el del rock nacional de los años 80. Varias de las estrellas de la música argentina se ganaron su lugar en la serie por su presencia en la vida del rosarino. Es el caso de Juan Carlos Baglietto, Fabiana Cantilo, Charly García y Luis Alberto Spinetta, entre otros.

También hay figuras que aparecen más bien por formar parte de la época: es lo que sucede con Pipo Cipolatti, Federico Moura y Palo Pandolfo. Las presencias de estos últimos es la que lleva a preguntarse por qué hay músicos que no tienen su lugar, aunque sea mínimo, en la serie de Fito Páez. En este sentido, la figura de Gustavo Cerati se posiciona como una de las ausencias más notorias, sobre todo si se tiene en cuenta el enorme éxito que tenía Soda Stereo por aquellos años.

Fito Páez: esto es lo que dijo acerca de cómo se llevaba con Gustavo Cerati

Al parecer, el autor de discos como Giros y Ciudad de pobres corazones no habría tenido un vínculo muy estrecho con el líder de Soda Stereo, lo cual no significa que entre ellos haya habido alguna especie de pelea. Hace poco, en una visita que hizo a los estudios de Urbana Play, el mismo Fito se encargó de echar luz sobre el asunto. Cuando Sofi Martínez le preguntó cómo se llevaba con los otros músicos, si era de tomar la iniciativa y escribirles, el rosarino recordó que eso es lo que le pasaba con Cerati.

“Cuando sacaba un disco, yo estaba muy atento porque era muy fan. Y le mandaba un largo parrafón, no sé si era escrito en ese momento o hablado, no recuerdo. Y nunca contestaba”, contó Fito. No obstante, pronto aclaró a qué se debía esto. “Era muy pudoroso él, era muy tímido”, dijo respecto a Cerati. Y continuó: “Después con los años me lo dijo, en un cumpleaños que nos encontramos, antes de que él saliera de gira la última vez. Me dijo: ‘no, lo que pasa es que me da vergüenza escuchar esas cosas’”.

Lo cierto es que, más allá de que no aparezca en la serie, Gustavo Cerati y Fito Páez llegaron a tener un vínculo más cercano de grandes. Varias veces tocaron juntos en vivo y hasta dieron charlas con la prensa. “Componía y cantaba como un Dios”, recordó elogioso Fito a su colega en otra entrevista que dio en los últimos tiempos.