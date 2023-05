Violeta Urtizberea reveló por qué le dice "Nacha Guevara" a Juan Ingaramo, su novio

Violeta Urtizberea habló de su historia de amor con Juan Ingaramo, con quien, asegura, está en el mejor momento de la relación. Sin embargo, contó algunos detalles íntimos, lo mandó al frente y reveló por qué lo apoda “Nacha Guevara”.



En una divertida charla con Fernando Dente, en Noche al Dente, su programa en América, la actriz recordó cómo fue el comienzo de su relación con Juan Ingaramo y cómo fue naciendo el amor entre ellos.



“Cuando lo conocí a Juan, yo estaba con otro novio. Esa es la realidad. Pero simplemente me había parecido lindo. Y cuando se enteró de que me separé, me escribió y ahí arrancó la cosa”, recordó Violeta Urtizberea.



Enterado de la separación de la actriz, Juan Ingaramo decidió poner primera. “Me puso: ‘¿Vamos a merendar?’. Y yo, la peor, le contesté que vayamos con un amigo que tenemos en común. Cualquier cosa”, contó Violeta Urtizberea.



En cuanto a cómo fue el primer encuentro tras la separación, Violeta Urtizberea contó que prefirió ir despacio, aunque luego le lanzó un reproche a su novio por haber ido aún más despacio que ella.



“Yo me había separado hace poquito. Era mucho encontrarnos cara a cara. Después hicimos un asado en casa. La gente se fue retirando y tardó un montón en darme el primer beso”, contó la actriz.

Violeta Urtizberea y Juan Ingaramo. Foto: @violeurtizberea.



“Fue como a las 6 de la mañana. Él me dijo que estaba disfrutando de que no sucediera. Como sabía que iba a suceder, fue como a fuego lento”, agregó Violeta Urtizberea en la divertida entrevista con Fer Dente.



Sin embargo, a pesar de mostrarse muy enamorada, mandó al frente a Juan Ingaramo y explicó por qué lo apoda “Nacha Guevara”. “Porque es una diva. Con esto te digo todo. Él se seca el cuerpo con un secador de pelo. A mí me desespera. Pero bueno, ya está. No se puede todo, ¿no?”, reveló.