Fin del misterio: Carina Zampini confesó en vivo si está de novia o no

Este año, Carina Zampini volvió a la televisión, en la conducción de Pasaplatos, por Canal 13. Justamente allí, fue interrogada por una de las participantes, quien consiguió que la actriz y conductora confesara si está de novia o no.



Mientras Mabel, una de las participantes, estaba cocinando, Carina Zampini se le acercó para conocer un poco de su historia de vida. “Trabajás en una radio comunitaria, ¿no?”, le preguntó la conductora.



“Sí, de hecho me dijeron: ‘Qué raro que no le preguntaste nada a Carina’. Y tengo unas preguntitas para hacerte”, comentó Mabel, para sorpresa de la presentadora de Pasaplatos, en donde se dio el divertido ida y vuelta.



“¿Son preguntas que se pueden hacer en cámara o no?”, preguntó Carina Zampini para asegurarse primero. “Sí, se pueden”, le aclaró Mabel, para darle tranquilidad a la conductora sobre el eje de las preguntas.



“Yo te acabo de atar el pelo, así que contemplá lo que me vas a preguntar”, le recordó Carina Zampini, en tono muy divertido. “Vimos en las redes que Cari tiene un hijo. ¿Está soltero?”, consultó Mabel. “Él está de novio”, respondió.



“Listo, chicas, ya está, fueron…”, acotó Mabel, también en tono muy divertido. “Tiene 24 años, está de novio, ocupado. ¿Y que más?”, continuó Carina Zampini, dándole pie para que siguiera preguntando.

Carina Zampini habló al aire de su estado sentimental. Foto: @zampinicarinaok.



“También están los otros que preguntan: ‘Y Cari, ¿cómo anda del corazoncito?”, planteó la participante de Pasaplatos, yendo directamente a lo que muchos quieren saber, atinadamente como remarcó.



“Bien. El corazoncito de Cari siempre está bien”, contestó Carina Zampini en primera instancia. “Pero si la pregunta es si estoy soltera, sí, estoy soltera”, agregó la conductora de Pasaplatos ante la pregunta de Mabel, quien celebró la respuesta. "¡Bien! Tienen posibilidades", expresó.