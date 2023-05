¡Contrató a su hijastra! Las fotos de Juli Castro, la nueva confirmada por Tinelli para el Bailando

Falta cada vez menos para que comience una nueva edición del Bailando por un Sueño, esta vez, y de manera inédita, en la pantalla de América, donde Marcelo Tinelli desembarcó como gerente de programación y con una incorporación especial: convocó a Juli Castro, su hijastra.



Sucede que la joven de 20 año es la hija de Momi Giardina, la actual pareja de Marcelo Tinelli. Juli Castro es influencer, bailarina y actriz. Su presencia en la pista del Bailando por un Sueño promete que dará que hablar.



Por un lado, hace ya varias semanas se había confirmado quiénes serán los integrantes del jurado, que, aseguran, llegarán recargados: ellos serán Ángel de Brito, Moria Casán, Pampita y Marcelo Polino.

Juli Castro, la hijastra de Marcelo Tinelli y nueva confirmada del Bailando por un Sueño. Foto: @juli.castroo.



Entre las primeras confirmaciones se destacan las presencias de ex participantes de Gran Hermano, como Alfa, Tomás Holder, Coti Romero y Alexis “El Conejo” Quiroga. Ahora, se sumó el de la hija de Momi Giardina.



Fue en LAM donde Ángel de Brito dio la primicia y contó los detalles. “Canta, actúa, trabaja en las redes. No es de Gran Hermano. Hace streaming”, comenzó el conductor con las pistas de su enigmático sobre Juli Castro.



“Hemos hablado acá de ella brevemente. Tiene contacto con otra famosa. Tienen un alto y un bajo perfil. Raro. Es hija de una conocida”, continuó Ángel de Brito, generando una gran intriga no sólo en los televidentes sino también entre sus Angelitas.

Al revelar el nombre de Juli Castro, la hija de Momi Giardina, en LAM ya se comenzó a especular y a palpitar lo que serán las previas con Marcelo Tinelli, el padrastro de la joven de 20 años.



Juli Castro trabajo en Luzu TV, el canal de streaming de Nico Occhiato, y genera contenidos en TikTok, donde tiene 3 millones de seguidores. Por otro lado, en Instagram, donde la siguen 700 mil fans, también tiene una fuerte presencia y actividad.

