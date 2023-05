Conmoción por la muerte de la joven actriz Samantha Weinstein, una de las protagonistas de la remake de Carrie

La joven actriz Samantha Weinstein, que saltó a la fama internacional en 2013 como una de las protagonistas de la remake de Carrie, murió a los 28 años tras una larga lucha contra un cáncer de ovario que le fue diagnosticado en 2021. Si bien el fallecimiento se produjo el 14 de mayo, desde su entorno dieron a conocer la noticia este jueves.

“Hola desde el otro lado. Sam murió el 14 de mayo a las 11:25 AM, rodeada de sus seres queridos en el Hospital Princess Margaret en Toronto. Después de dos años y medio de tratamiento contra el cáncer y toda una vida en la alta sociedad de todo el mundo, dando voz a una gran cantidad de animales de dibujos animados, haciendo música y sabiendo más sobre la vida de lo que la mayoría de la gente jamás sabrá, se embarca en su próxima aventura”, escribieron desde el entorno de Samantha Weinstein en un posteo de la cuenta de Instagram de la artista.

Una de las imágenes que eligieron desde el entorno de Samantha Weinstein para anunciar el fallecimiento de la artista. Foto: Instagram @samsationalw.

En los últimos tiempos, la actriz y cantante había elegido mostrarse con su cabello rapado y había compartido con sus seguidores su lucha diaria contra el cáncer. El 29 de octubre de 2022, la actriz de Carrie se casó con su prometido, Michael Knutson, cuando transitaba meses de su tratamiento.

En abril de 2021, Weinstein había dado a conocer su enfermedad comentando desde las redes sociales: “Tengo cáncer. Esto puede ser un shock para muchos de ustedes, pero he estado luchando contra una rara forma de cáncer de ovario durante los últimos 3 meses”.

Una imagen de Samantha Weinstein junto a su marido. Foto: Instagram @samsationalw.

En tanto que sobre su cambio de apariencia, Samantha Weinstein había expresado: “El cáncer me ha dado una nueva perspectiva cuando se trata de amarme a mí misma. Me llevó un poco de tiempo verme tan hermosa después de cortarme el pelo, y ahora justo cuando me estoy acostumbrando a mi nuevo look... se me empieza a caer el pelo. Afeitarme la cabeza será un ajuste completamente nuevo, pero este viaje me está enseñando que la belleza viene en muchas formas y que soy algo más que mi cabello. Los veo pronto, chicos, en modo monje”.

La popularidad de la actriz se catapultó en 2013 con su participación en la remake de Carrie, junto a consagradas figuras como Julianne Moore, Chloë Grace Moretz y Ansel Elgort. Tras esa película, Samantha Weinstein apareció en algunas series y le puso voz a varios personajes de producciones de dibujos animados.