Santi Maratea le contestó a Guillermo Francella tras su filosa opinión sobre su colecta

Hace unas semanas, Santi Maratea arrancó con su colecta para salvar al club de sus amores, Independiente. Una gesta faraónica que generó todo tipo de reacciones y polémicas y que no pasó desapercibida para nadie, tampoco, para Guillermo Francella, fervoroso hincha de Racing.

Es que en su paso por TNT Sports, en un mano a mano con José Chatruc, Guillermo Francella dejó en claro que no estaba dispuesto a contribuir ni con un vuelto para el rescate económico del club de Avellaneda que inició Santi Mareatea.

Francella dijo que no le donaría ni un peso a Independiente. Captura TV

“No le donaría a Independiente porque nos han verdugueado toda la vida, nosotros vivimos lo que vivimos en su momentos y ellos nos lastimaron mucho, muchas cargadas”, señaló el actor, de manera tajante, al ser consultado sobre el tema.

El ácido comentario del protagonista de Casados con hijos caló hondo en el corazoncito del influencer solidario, que no dudó en contestarle en su reciente aparición en sus redes, luego de un parate de varios días.

“Amigos, hola, ¿cómo están? Los extrañé, les pido disculpas, sé que desaparecí seis días. Me saturé de lo mediático, pero me puse a laburar el doble en lo interno de la colecta (burocracia, organización, reuniones, etc)”, arrancó Santi desde sus historias de Instagram.

Luego de informar a seguidores y aportantes cómo avanza la recaudación, que todavía no llega a cubrir los 800 millones de pesos que se propuso como objetivo a cumplir, Santiago señaló un dato curioso y aprovechó para dedicarle un palito a Francella.

Santi Maratea intenta salvar a Independiente con su colecta.

Sucede que, entre las miles de donaciones que entraron en los últimos días, hubo una persona que entregó apenas 80 pesos para ayudar a Independiente, lo que representa menos de dos boletos mínimos en el AMBA.

“Le podríamos mandar esta historia a Francella. Ídolo total, yo lo amo”, saltó el joven, con ironía, y agregó: “No lo conozco, nunca lo vi en mi vida, pero me cae bien. Dijo que ‘no aportaría para esta colecta’”. Y dirigiéndose directamente al artista, Santi Maratea encaró: “Pero, Guille, amigo, ¿80 pesos? ¿Me vas a negar 80 pesos?”.

Por qué Guillermo Francella no quiere donar para Independiente

Cabe recordar que Francella fue contundente al momento de justificar su postura ante la colecta para Independiente: “Jamás tuvimos peso en la AFA y eso lo saben todos. Fuimos objeto de burla de ellos y no me va esa de hacernos los buenitos ahora con ellos”.

Sin embargo, el actor aclaró que no se alegra por la mala situación que atraviesa el Rojo: “A mí no me gusta este presente de Independiente, que estén padeciendo así por las malas conducciones que tuvo”, dijo, y se solidarizó: “Lo sufrí mucho con Racing que llegó a esa situación también por muy malas gestiones. La verdad que me da mucha pena ver así a Independiente”.