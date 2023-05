León Gieco confesó qué actor le gustaría que haga de él en una serie

León Gieco es quizás uno de los músicos argentinos más reconocidos en el mundo, en gran parte por su exitoso Solo le pido a Dios que lo llevó, entre infinidad de hechos, a estar junto al Papa Francisco semanas atrás en el Vaticano. Luego de su llegada al país, tras dicho acontecimiento, tuvo algunas apariciones en público en distintos eventos como la Feria Internacional del Libro, la ceremonia de los Premios Gardel y la entrega de los Premios Cóndor de Plata.

En la Feria del Libro, que se desarrolló en La Rural, musicalizó la presentación del libro Las cartas del capitán de Hugo Soriani, en una mesa que compartió con Eduardo Aliverti, Taty Almeida, Nora Veiras y Miguel Rep. Luego, en el Movistar Arena, asistió a los Premios Gardel en donde se alzó con el premio a Mejor Álbum Canción de Autor por su disco El Hombrecito del Mar.

El pasado lunes, por otra parte, León Gieco acudió a la entrega de los Premios Cóndor de Plata ya que estaba nominado en la categoría a Canción original por Abuelas, tema creado para la película que lleva el mismo nombre dirigida por Cristian Arriaga.

Con la simpleza que lo caracteriza, León Gieco llegó al Centro Cultural 25 de mayo acompañado de Ignacio Montoya Carlotto, director musical de la propuesta artística y Raúl Porchetto, una de las voces de la canción.

Entre distintos temas y expectativas por el premio, que finalmente ganó Emilio Cervini, León Gieco no evadió las preguntas de los periodistas en la alfombra roja y respondió sobre una de las polémicas en las que intentó ser involucrado, pero que no se logró: su no aparición en la serie de Fito Páez.

"Fui uno de los primeros que hizo una crítica muy favorable de la serie. Es para verla en cine, porque es una película de cuatro horas, la vi de un tirón", dijo dejando de lado cualquier polémica sobre su no aparición.

León Gieco junto a parte del equipo de la producción de la canción Abuelas.

Sobre la posibilidad de hacer una serie sobre su vida, confesó, con un tono divertido, que le gustaría que su papel lo haga Leonardo Sbaraglia, que estaba detrás de él durante la nota. "Es un actor que me encanta y yo lo conozco desde que era chiquito", dijo León Gieco que adelantó que está trabajando en un documental sobre su vida.

León Gieco contó que le gustaría que Leonardo Sbaraglia lo interprete en una serie sobre su vida.

"Estoy haciendo mi documental, no es ficción. Tengo muchas cosas, he tocado con mucha gente y grabado con mucha gente. He transitado una larga vida de músico y algunas cosas que se escapan un poquito de la vida del músico como fue dirigir una película como el Mundo Alas", contó en diálogo con MDZ, León Gieco anticipando que "para el año que viene vamos a tenerla".