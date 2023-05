Las tiernas fotos que compartió Cazzu de su embarazo

Una de las mayores sorpresas que nos dejó abril fue la revelación de embarazo que hizo Cazzu en medio de su tour "Nena Trampa" en el Movistar Arena, ubicado en la provincia de Buenos Aires. Si bien los rumores se encontraban circulando hace tiempo, no fue hasta ese momento en el que mostró su pancita de embarazada que confirmó la noticia.

La cantante será por primera vez madre junto a Christian Nodal, cantante mexicano y ex novio de Belinda, con quien se encuentra en pareja desde 2022.

Todo indica que va a ser una nena, ya que Christian Nodal, sin querer, reveló en una entrevista el género de su bebé: "Pasa que me gustaría que mi hija conozca mi carita sin mis tatuajes", comentó Nodal cuando fue interrogado acerca de su planificación familiar.

Luego de darse cuenta del error, se retractó y trató de darle un giro radical a la situación: "No lo sabemos. Pasa que siempre he querido una niña. Pero si es un niño no hay problema".

Cazzu mostró su pancita de embarazada con un look todo negro. Créditos: Instagram Cazzu.

Cazzu se encuentra muy feliz por su embarazo y en las últimas horas compartió en su perfil de Instagram (@Cazzu) una serie de imágenes de su avanzado estado de gestación.

La publicación de la artista de trap ya acumula más de 1 millón y medio de corazones y 7300 comentarios.

Artistas nacionales e internacionales pasaron por la publicación de Cazzu. Créditos: captura de pantalla.

Las celebridades se hicieron presentes en el post de Cazzu con algunos mensajes dirigidos hacia la cantante. Por un lado, Lali Espósito dejó en la publicación muchos emojis de corazón rojo, mientras que Lola Índigo le comentó a la cantante de trap que está hecha un "fuego".

Su pareja también apareció en los comentarios: "Uuuuy mamiii", escribió Christian Nodal junto a algunos sugerentes emojis.